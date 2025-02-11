Единый подход к соцвыплатам детям участников СВО скопируют с Челябинской области

В России на федеральном уровне обеспечат единый подход при социальных выплатах детям участников СВО вне зависимости от места их регистрации, по примеру, как это было сделано в Челябинской области. Об этом рассказала депутат Госдумы от региона Яна Лантратова.
«Надеюсь, скоро несправедливость будет устранена на федеральном уровне. Уверена, что данное решение поможет многим семьям наших защитников по всей стране», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Речь идет о ежемесячной выплате студентам техникумов и колледжей, чьи отцы ушли на СВО. В Челябинской области такая выплата в размере 18 700 рублей ранее была положена только студентам, чьи отцы состоят на учете в военных комиссариатах региона. Но, если отец был мобилизован из другого региона или переехал, то выплата была не положена.
«Мы с коллегами из Законодательного собрания Челябинской области не могли остаться равнодушными к этой проблеме. Выражаю огромную благодарность председателю Заксобрания Олегу Герберу и главе комитета по социальной политике Сергею Буякову (с 13 сентября 2024 года занимает пост председателя Гордумы Челябинска — прим. URA.RU) за оперативную поддержку и разработку необходимых изменений в региональное законодательство», — добавила Лантратова.
В Челябинской области удалось добиться справедливости для детей участников СВО. Но проблема актуальна для всей страны. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил обеспечить единый подход при социальных выплатах детям участников СВО вне зависимости от места их регистрации.
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