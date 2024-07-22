Депутат Буяков: список семей бойцов СВО, получающих помощь, расширится

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков анонсировал расширение списка семей участников СВО, получающих помощь от государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.
«В Челябинской области уже производится ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей на детей участников СВО — студентов техникумов и колледжей. Мы расширяем категории получателей этой выплаты. Больше семей смогут получить помощь», — сообщил Буяков.
Депутат уточнил, что инициатива по расширению списка получателей помощи родилась после того, как к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой обратились жены участников СВО, которые не могут получить выплаты. Причина в том, что военнослужащий должен стоять на учете в комиссариатах Челябинской области. Однако бывает так, что отец стоит на учете в соседнем регионе, а его дети живут и учатся здесь.
«Оперативно совместно с Яной Лантратовой, с председателем заксобрания Олегом Гербером и министерством образования проработали законопроект. Его рассмотрение запланировано на август 2024 года», — подчеркнул Буяков.
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