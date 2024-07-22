Депутат Буяков: список семей бойцов СВО, получающих помощь, расширится

22 июля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков заявил о том, что число получающих помощь семей участников СВО увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков анонсировал расширение списка семей участников СВО, получающих помощь от государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети. «В Челябинской области уже производится ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей на детей участников СВО — студентов техникумов и колледжей. Мы расширяем категории получателей этой выплаты. Больше семей смогут получить помощь», — сообщил Буяков. Депутат уточнил, что инициатива по расширению списка получателей помощи родилась после того, как к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой обратились жены участников СВО, которые не могут получить выплаты. Причина в том, что военнослужащий должен стоять на учете в комиссариатах Челябинской области. Однако бывает так, что отец стоит на учете в соседнем регионе, а его дети живут и учатся здесь. «Оперативно совместно с Яной Лантратовой, с председателем заксобрания Олегом Гербером и министерством образования проработали законопроект. Его рассмотрение запланировано на август 2024 года», — подчеркнул Буяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков анонсировал расширение списка семей участников СВО, получающих помощь от государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети. «В Челябинской области уже производится ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей на детей участников СВО — студентов техникумов и колледжей. Мы расширяем категории получателей этой выплаты. Больше семей смогут получить помощь», — сообщил Буяков. Депутат уточнил, что инициатива по расширению списка получателей помощи родилась после того, как к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой обратились жены участников СВО, которые не могут получить выплаты. Причина в том, что военнослужащий должен стоять на учете в комиссариатах Челябинской области. Однако бывает так, что отец стоит на учете в соседнем регионе, а его дети живут и учатся здесь. «Оперативно совместно с Яной Лантратовой, с председателем заксобрания Олегом Гербером и министерством образования проработали законопроект. Его рассмотрение запланировано на август 2024 года», — подчеркнул Буяков.