Депутат Буяков: список семей бойцов СВО, получающих помощь, расширится

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Заседание комитета ЗСО по социальной политике и комитета по законодательству. Челябинск, буяков сергей
Сергей Буяков заявил о том, что число получающих помощь семей участников СВО увеличится Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков анонсировал расширение списка семей участников СВО, получающих помощь от государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

«В Челябинской области уже производится ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей на детей участников СВО — студентов техникумов и колледжей. Мы расширяем категории получателей этой выплаты. Больше семей смогут получить помощь», — сообщил Буяков.

Депутат уточнил, что инициатива по расширению списка получателей помощи родилась после того, как к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой обратились жены участников СВО, которые не могут получить выплаты. Причина в том, что военнослужащий должен стоять на учете в комиссариатах Челябинской области. Однако бывает так, что отец стоит на учете в соседнем регионе, а его дети живут и учатся здесь.

«Оперативно совместно с Яной Лантратовой, с председателем заксобрания Олегом Гербером и министерством образования проработали законопроект. Его рассмотрение запланировано на август 2024 года», — подчеркнул Буяков.

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Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков анонсировал расширение списка семей участников СВО, получающих помощь от государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети. «В Челябинской области уже производится ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей на детей участников СВО — студентов техникумов и колледжей. Мы расширяем категории получателей этой выплаты. Больше семей смогут получить помощь», — сообщил Буяков. Депутат уточнил, что инициатива по расширению списка получателей помощи родилась после того, как к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой обратились жены участников СВО, которые не могут получить выплаты. Причина в том, что военнослужащий должен стоять на учете в комиссариатах Челябинской области. Однако бывает так, что отец стоит на учете в соседнем регионе, а его дети живут и учатся здесь. «Оперативно совместно с Яной Лантратовой, с председателем заксобрания Олегом Гербером и министерством образования проработали законопроект. Его рассмотрение запланировано на август 2024 года», — подчеркнул Буяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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