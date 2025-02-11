Народный артист РСФСР Сергей Никоненко пожелал жителям Челябинской области счастья ночью и удачи днем. Об этом артист сказал журналистам перед началом общения со школьниками, передает корреспондент URA.RU.
«Дорогие жители Урала, я желаю вам здоровья, еще хочу пожелать удачи днем и счастья ночью», — сказал Никоненко во время пресс-подхода. 11 февраля артист провел встречу со школьниками в областной универсальной научной библиотеке.
Во время общения с детьми артист рассказал, что с 13 лет занимался в театральной студии Московского городского дома пионеров. Также Никоненко признался, что изначально хотел стать актером театра. Он был помешан на спектаклях и мог пересматривать постановки по 20 раз. На сегодняшний день сыграл в фильмах 232 роли.
Встреча в Челябинске прошла в рамках Герасимовского киноконкурса «В начале славных дел — 2025». Сам Сергей Никоненко окончил Всероссийский госуниверситет кинематографии (ВГИК) в Москве. Обучался он на курсе народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
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