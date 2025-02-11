Актер Сергей Никоненко пожелал челябинцам счастья ночью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На творческую встречу с Никоненко пришли как школьники, так и более взрослая аудитория
На творческую встречу с Никоненко пришли как школьники, так и более взрослая аудитория Фото:

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко пожелал жителям Челябинской области счастья ночью и удачи днем. Об этом артист сказал журналистам перед началом общения со школьниками, передает корреспондент URA.RU.

«Дорогие жители Урала, я желаю вам здоровья, еще хочу пожелать удачи днем и счастья ночью», — сказал Никоненко во время пресс-подхода. 11 февраля артист провел встречу со школьниками в областной универсальной научной библиотеке.

Во время общения с детьми артист рассказал, что с 13 лет занимался в театральной студии Московского городского дома пионеров. Также Никоненко признался, что изначально хотел стать актером театра. Он был помешан на спектаклях и мог пересматривать постановки по 20 раз. На сегодняшний день сыграл в фильмах 232 роли.

Встреча в Челябинске прошла в рамках Герасимовского киноконкурса «В начале славных дел — 2025». Сам Сергей Никоненко окончил Всероссийский госуниверситет кинематографии (ВГИК) в Москве. Обучался он на курсе народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Никоненко рассказал журналистам, как учился у Сергея Герасимова
Никоненко рассказал журналистам, как учился у Сергея Герасимова
Фото:

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Народный артист РСФСР Сергей Никоненко пожелал жителям Челябинской области счастья ночью и удачи днем. Об этом артист сказал журналистам перед началом общения со школьниками, передает корреспондент URA.RU. «Дорогие жители Урала, я желаю вам здоровья, еще хочу пожелать удачи днем и счастья ночью», — сказал Никоненко во время пресс-подхода. 11 февраля артист провел встречу со школьниками в областной универсальной научной библиотеке. Во время общения с детьми артист рассказал, что с 13 лет занимался в театральной студии Московского городского дома пионеров. Также Никоненко признался, что изначально хотел стать актером театра. Он был помешан на спектаклях и мог пересматривать постановки по 20 раз. На сегодняшний день сыграл в фильмах 232 роли. Встреча в Челябинске прошла в рамках Герасимовского киноконкурса «В начале славных дел — 2025». Сам Сергей Никоненко окончил Всероссийский госуниверситет кинематографии (ВГИК) в Москве. Обучался он на курсе народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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