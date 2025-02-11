Челябинец, осужденный на 19 лет за помощь ВСУ, рассказал, о взаимодействии с украинскими кураторами. По его словам, ему объяснили все, кроме одного: как выбраться из передряги. Видео с показаниями челябинца опубликовала пресс-служба УФСБ по региону.
«Я нашел их канал и связался с ними в октябре 2022 года. Одобрений моей анкеты не получал. Они просто узнавали у меня информацию», — говорит на видео челябинец.
По его словам, в режиме онлайн его обучили изготавливать коктейли Молотова. Уже тогда он предполагал, что его попросят что-то поджечь, либо подготовить «сцену» для другого человека.
В мае 2023 года кураторы скинули ему координаты объекта и попросили получить информацию о нем. Челябинец выполнил задание, а после отправился устраивать диверсию.
«Облил бензином, потом маслом, поджог тряпку. Все вспыхнуло моментально. Я побежал, как можно дальше. Я на тот момент не знал, как я буду добираться до дома, если честно. Мне никто не объяснял, как я буду возвращаться, как буду выбираться из всего этого. Все оставили на моей совести. Их моя судьба не особо волновала, как я сейчас понимаю. Кураторы меня убеждали в том, что все будет нормально», — заявил осужденный.
За свои преступления челябинец получил 19 лет заключения. Первые пять из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
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