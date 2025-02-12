Безбилетница пыталась обмануть пермский департамент транспорта

Пермячка пыталась объяснить безбилетный проезд сбоем в работе приложения для оплаты. После проверки выяснилось, что девушка сама сформировала билет на два часа позже, рассказали в городском департаменте транспорта.
«Недавно в департамент обратилась девушка, которую контролеры обнаружили в автобусе без билета. По ее словам, билет был отсканирован через QR-код в салоне, а оплата подтверждена. Однако из-за сбоя приложения билет сформировался позже», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.
Специалисты проверили время и способ оплаты проезда. Безбилетница ввела госномер нужного автобуса и купила билет в приложении спустя два часа. В ведомстве отметили, что билет должен быть приобретен до начала проверки.
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