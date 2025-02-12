Безбилетница пыталась обмануть пермский департамент транспорта

Безбилетница в Перми предъявила сотрудникам дептранса липовый билет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирка оплатила проезд только после встречи с контролерами
Пассажирка оплатила проезд только после встречи с контролерами Фото:

Пермячка пыталась объяснить безбилетный проезд сбоем в работе приложения для оплаты. После проверки выяснилось, что девушка сама сформировала билет на два часа позже, рассказали в городском департаменте транспорта.

«Недавно в департамент обратилась девушка, которую контролеры обнаружили в автобусе без билета. По ее словам, билет был отсканирован через QR-код в салоне, а оплата подтверждена. Однако из-за сбоя приложения билет сформировался позже», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.

Специалисты проверили время и способ оплаты проезда. Безбилетница ввела госномер нужного автобуса и купила билет в приложении спустя два часа. В ведомстве отметили, что билет должен быть приобретен до начала проверки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермячка пыталась объяснить безбилетный проезд сбоем в работе приложения для оплаты. После проверки выяснилось, что девушка сама сформировала билет на два часа позже, рассказали в городском департаменте транспорта. «Недавно в департамент обратилась девушка, которую контролеры обнаружили в автобусе без билета. По ее словам, билет был отсканирован через QR-код в салоне, а оплата подтверждена. Однако из-за сбоя приложения билет сформировался позже», — говорится в telegram-канале дептранса Перми. Специалисты проверили время и способ оплаты проезда. Безбилетница ввела госномер нужного автобуса и купила билет в приложении спустя два часа. В ведомстве отметили, что билет должен быть приобретен до начала проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...