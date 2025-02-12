Петербурженка умерла из-за осложнений после пластической операции

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Пациентка подверглась пластике живота и подтяжке груди 24 января
Пациентка подверглась пластике живота и подтяжке груди 24 января Фото:

Жительница Санкт-Петербурга спустя 19 дней после пластической операции столкнулась с серьезными осложнениями, которые привели к клинической смерти прямо на рабочем месте. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Медиков вызвали накануне утром на производственную площадку в районе Невской заставы. Коллеги 53-летней женщины рассказали, что она почувствовала слабость и испытала проблемы с дыханием», — сообщает «Фонтанка». В итоге женщина потеряла сознание, в присутствии медиков случилась клиническая смерть.

Пациентка подверглась пластике живота и подтяжке груди 24 января. Операция, казалось бы, прошла успешно, однако спустя время начали проявляться серьезные осложнения. Как было установлено, состояние здоровья пациентки усугублялось ее привычкой к курению и наличием гипертонии. Эти факторы могли значительно повысить риск возникновения осложнений после операции.

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Жительница Санкт-Петербурга спустя 19 дней после пластической операции столкнулась с серьезными осложнениями, которые привели к клинической смерти прямо на рабочем месте. Об этом сообщает «Фонтанка». «Медиков вызвали накануне утром на производственную площадку в районе Невской заставы. Коллеги 53-летней женщины рассказали, что она почувствовала слабость и испытала проблемы с дыханием», — сообщает «Фонтанка». В итоге женщина потеряла сознание, в присутствии медиков случилась клиническая смерть. Пациентка подверглась пластике живота и подтяжке груди 24 января. Операция, казалось бы, прошла успешно, однако спустя время начали проявляться серьезные осложнения. Как было установлено, состояние здоровья пациентки усугублялось ее привычкой к курению и наличием гипертонии. Эти факторы могли значительно повысить риск возникновения осложнений после операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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