12 февраля 2025

Разорвало мышцы: пассажирка засудила метро Екатеринбурга из-за турникета

Екатеринбурженка отсудила у метро более 300 тысяч рублей за травму от турникета
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, плата за проезд, оплата проезда, метрополитен, стоимость проезда в метро, проезд в метро
Инцидент случился на станции «Ботаническая» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге суд взыскал более 300 тысяч рублей с метро в пользу женщины, которую зажало турникетом на станции «Ботаническая». У пострадавшей диагностировали разрыв мышц правого бедра и гематомы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Пассажирка оплатила проезд на станции метро „Ботаническая“, после чего, проходя на разрешающий сигнал контрольного пункта на вход, в результате неправильной работы механизма створками турникета ей были причинены телесные повреждения», — пояснили в ведомстве. Теперь из-за травмы женщина не может вести привычный образ жизни, она нуждается в постоянном присмотре и уходе.

Верх-Исетский районный суд взыскал с подземки 210 тысяч рублей компенсации морального вреда, восемь тысяч на лечение, а также штраф в размере 100 тысяч. Судебный акт в законную силу не вступил.

Похожая ситуация произошла в феврале 2024-го. Тогда 36-летняя женщина получила травму ноги, ударившись об створки турникета на станции «Ботаническая». В ноябре того же года пострадавшая отсудила у метро 146 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге суд взыскал более 300 тысяч рублей с метро в пользу женщины, которую зажало турникетом на станции «Ботаническая». У пострадавшей диагностировали разрыв мышц правого бедра и гематомы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Пассажирка оплатила проезд на станции метро „Ботаническая“, после чего, проходя на разрешающий сигнал контрольного пункта на вход, в результате неправильной работы механизма створками турникета ей были причинены телесные повреждения», — пояснили в ведомстве. Теперь из-за травмы женщина не может вести привычный образ жизни, она нуждается в постоянном присмотре и уходе. Верх-Исетский районный суд взыскал с подземки 210 тысяч рублей компенсации морального вреда, восемь тысяч на лечение, а также штраф в размере 100 тысяч. Судебный акт в законную силу не вступил. Похожая ситуация произошла в феврале 2024-го. Тогда 36-летняя женщина получила травму ноги, ударившись об створки турникета на станции «Ботаническая». В ноябре того же года пострадавшая отсудила у метро 146 тысяч рублей.
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