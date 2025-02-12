Разорвало мышцы: пассажирка засудила метро Екатеринбурга из-за турникета

В Екатеринбурге суд взыскал более 300 тысяч рублей с метро в пользу женщины, которую зажало турникетом на станции «Ботаническая». У пострадавшей диагностировали разрыв мышц правого бедра и гематомы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Пассажирка оплатила проезд на станции метро „Ботаническая“, после чего, проходя на разрешающий сигнал контрольного пункта на вход, в результате неправильной работы механизма створками турникета ей были причинены телесные повреждения», — пояснили в ведомстве. Теперь из-за травмы женщина не может вести привычный образ жизни, она нуждается в постоянном присмотре и уходе.
Верх-Исетский районный суд взыскал с подземки 210 тысяч рублей компенсации морального вреда, восемь тысяч на лечение, а также штраф в размере 100 тысяч. Судебный акт в законную силу не вступил.
Похожая ситуация произошла в феврале 2024-го. Тогда 36-летняя женщина получила травму ноги, ударившись об створки турникета на станции «Ботаническая». В ноябре того же года пострадавшая отсудила у метро 146 тысяч рублей.
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