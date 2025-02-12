Общество Транспорт В центре Екатеринбурга встало движение трамваев из-за забытой обуви 13 февраля 2025 в 14:18 Размер текста - 17 + Движение трамваев было парализовано 37 минут Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице 8 Марта встало движение трамваев из-за бесхозного пакета в одном из вагонов. Приехавшие на место силовики выяснили, что в нем находилась обувь, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Бесхозный пакет нашли в трамвае №15 в 11:57 на остановке „Цирк“. До приезда полиции, которая смогла проверить, что в нем, трамваи №№1, 4, 14, 15 и 17 встали», — следует из поста. Движение транспорта было парализовано 37 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что 15-й трамвай следовал от станции «Вторчермет», пакет нашли в 339-м вагоне. «Сотрудники полиции осмотрели и изъяли находку», — пояснили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице 8 Марта встало движение трамваев из-за бесхозного пакета в одном из вагонов. Приехавшие на место силовики выяснили, что в нем находилась обувь, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Бесхозный пакет нашли в трамвае №15 в 11:57 на остановке „Цирк“. До приезда полиции, которая смогла проверить, что в нем, трамваи №№1, 4, 14, 15 и 17 встали», — следует из поста. Движение транспорта было парализовано 37 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что 15-й трамвай следовал от станции «Вторчермет», пакет нашли в 339-м вагоне. «Сотрудники полиции осмотрели и изъяли находку», — пояснили там. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям