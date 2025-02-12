12 февраля 2025

В центре Екатеринбурга встало движение трамваев из-за забытой обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трамваев было парализовано 37 минут Фото:

В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице 8 Марта встало движение трамваев из-за бесхозного пакета в одном из вагонов. Приехавшие на место силовики выяснили, что в нем находилась обувь, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Бесхозный пакет нашли в трамвае №15 в 11:57 на остановке „Цирк“. До приезда полиции, которая смогла проверить, что в нем, трамваи №№1, 4, 14, 15 и 17 встали», — следует из поста. Движение транспорта было парализовано 37 минут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что 15-й трамвай следовал от станции «Вторчермет», пакет нашли в 339-м вагоне. «Сотрудники полиции осмотрели и изъяли находку», — пояснили там.

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В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице 8 Марта встало движение трамваев из-за бесхозного пакета в одном из вагонов. Приехавшие на место силовики выяснили, что в нем находилась обувь, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Бесхозный пакет нашли в трамвае №15 в 11:57 на остановке „Цирк“. До приезда полиции, которая смогла проверить, что в нем, трамваи №№1, 4, 14, 15 и 17 встали», — следует из поста. Движение транспорта было парализовано 37 минут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что 15-й трамвай следовал от станции «Вторчермет», пакет нашли в 339-м вагоне. «Сотрудники полиции осмотрели и изъяли находку», — пояснили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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