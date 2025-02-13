Глава Оренбурга неожиданно ушел на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Александрович Салмин выразил желание добровольно присоединиться к участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Владимирович Паслер.
«Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно», написал Паслер в своем telegram-канале.
В отсутствие Салмина обязанности главы города перейдут к первому заместителю, согласно уставу Оренбурга. По словам губернатора, работа по важным муниципальным проектам, касающимся ремонта и строительства социальных объектов, а также улучшению инфраструктуры, будет продолжена без сбоев.
Денис Паслер отметил, что решение мэра не является исключением. В ближайшее время в зону СВО также отправятся добровольцами несколько муниципальных служащих и депутат из Сорочинского муниципального округа: Эмиль Галимович Мустаев, Юрий Алексеевич Азаров и Ильгиз Газизович Бекмухамедов. Губернатор Оренбургской области также пожелал добровольцам «успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с Победой».
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