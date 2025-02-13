Многодетную свердловчанку оставили без выплат за гибель мужа на СВО

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Виды города. Курган., материнство, дети, многодетная мать
Вдова погибшего бойца осталась с тремя детьми (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) мать троих детей, чей муж погиб в зоне спецоперации на Украине, оставили без единовременных выплат за смерть кормильца. Вдова подавала документы на их получение, но деньги так и не получила, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Военнослужащего похоронили в начале июня прошлого года на родной земле. Документы на получение выплат вдова подала в военкомат спустя три месяца. Однако к концу ноября, то есть спустя пять месяцев, ее семья не получила ничего, кроме пенсии по потере кормильца», — написал депутат в своем telegram-канале.

Военная прокуратура ЦВО начала проверку, которая показала несвоевременность выплат. «Родным бойца произвели единовременную выплату, оформили удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, подготовили и направили документы в СОГАЗ для перечисления страховой компенсации и единовременного пособия», — объяснил Иванов.

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В Полевском (Свердловская область) мать троих детей, чей муж погиб в зоне спецоперации на Украине, оставили без единовременных выплат за смерть кормильца. Вдова подавала документы на их получение, но деньги так и не получила, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Военнослужащего похоронили в начале июня прошлого года на родной земле. Документы на получение выплат вдова подала в военкомат спустя три месяца. Однако к концу ноября, то есть спустя пять месяцев, ее семья не получила ничего, кроме пенсии по потере кормильца», — написал депутат в своем telegram-канале. Военная прокуратура ЦВО начала проверку, которая показала несвоевременность выплат. «Родным бойца произвели единовременную выплату, оформили удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, подготовили и направили документы в СОГАЗ для перечисления страховой компенсации и единовременного пособия», — объяснил Иванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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