Челябинский военврач Мицуков разделил с экс-супругой 56 стволов оружия

Военврач и совладелец курорта «Увильды» Александр Мицуков в Челябинске разделил с бывшей женой Ингой Майер 56 стволов огнестрельного оружия. Как следует из судебного решения, экс-супруги были рады расстаться с основной частью коллекции.
«Признать совместным имуществом Мицукова и Майер с равенством долей в нем. Передать при разделе в собственность Мицукова и Майер гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие», — отмечено в апелляционном определении (имеется в распоряжении URA.RU).
Суд первой инстанции изначально все оружие рыночной стоимостью 4,689 млн рублей передал Мицукову. Бизнесмен должен был компенсировать бывшей жене половину цены коллекции в размере 2,344 млн рублей. Однако возникли юридические затруднения. До развода стволы хранились в специальной комнате санатория «Увильды». В ходе корпоративного конфликта доступ к помещению был утрачен, оружие временно приняла полиция. В то же время Майер, выступая в пользу сохранения судебного решения, замечала: она не имеет разрешения на хранение оружия и патронов к нему.
Мицуков пользуется только шестью единицами оружия, которые хранятся у него. Сумма этого имущества составляет 1,082 млн рублей. Среди экземпляров имеется длинноствольное оружие Perazzi MX 2000, Steyr Mannliher, КО-44, «Вепрь-308 супер», Benelli Raffaello, охотничье оружие Savage 11. Эти стволы в результате коллегия областного суда оставила бизнесмену.
Бывшей супруге досталось остальное. В коллекции Майер стоимостью 3,606 млн рублей теперь имеются немецкие ружья Simpson разных калибров, бельгийское оружие R. Zigler и M.F Liege Damas, A. Morgenroth из Германии, ружья «ИЖ-49», итальянское Antonio Zoli 12-го калибра и другие экземпляры. Согласно определению, компенсировать разницу стоимости должна теперь Майер. Сумма составила 1,2619 млн рублей.
Адвокат Мицукова Александр Щербинин пояснил URA.RU, что раздел оружия стал частью более широкого документа, определившего распределение активов. В результате удалось доказать, что долг Мицукова в размере 37,837 млн рублей является совместными обязательствами бывших супругов. Задолженность стала поводом для запуска процедуры банкротства военврача. Процесс может остановиться.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Майер. Однако телефонный звонок бизнесвумен сбросила, на СМС-сообщение не ответила.
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