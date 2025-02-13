Мэр Екатеринбурга встретился с авторами жалоб Путину

13 февраля 2025 в 19:24 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов разобрался с обращениями к президенту РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с жителями Уралмаша, Втузгородка и Изумрудного Бора, которые обращались в декабре 2024-го на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Прошло это в региональном офисе «Народного фронта» (организация занимается приемом и обработкой поступивших вопросов), передает корреспондент URA.RU. «Наш президент сказал, что ни одно обращение не останется без ответа, что их отработают на муниципальном, на субъектовом уровне. Потому что человек, обращаясь на прямую линию, должен понимать, что это не уходит в пустоту, что в любом случае он получит ответ. Поэтому с удовольствием сегодня я постараюсь ответить нашим жителям, разъяснить им все», — заявил Орлов в начале беседы. Первый вопрос касался реализации транспортной реформы на Уралмаше и Эльмаше. Сохранилась проблема с ожиданием трамваев и троллейбусов. Ждать приходится минут по 20, потом может прийти сразу же два маршрута, и затем вновь образовывается большой интервал, посетовали горожане. Орлов подробно рассказал, что делается в городе, чтобы ситуация изменилась, о закупке новых трамваев, троллейбусов и автобусов, не забыв и упомянуть о развитии метро в городе. Работа в этом направлении идет. Также мэр предложил встретиться через три-четыре месяца, чтобы подвести промежуточные итоги этой работы. Второй вопрос был от жителей Втузгородка (улица Комсомольская-Первомайская). В результате транспортной реформы они якобы оказались отрезаны от центра города. Горожане предложили мэру вернуть автобусный маршрут №89 (бывший №030) и пустить троллейбус №37 через их микрорайон. Орлов пообещал разобраться в этом вопросе, несмотря на то, что перевозчики по всем маршрутам и рейсы уже определены. Жителей Изумрудного Бора интересовало строительство школы «Арт Этюд», бульвара Владимира Белоглазова, улицы Льва Люльева, где ведутся работы по возведению садика. Орлов пообещал ускорить процесс — школу сдать не в 2028 году, а до конца 2026-го. «Детский сад мы уже сдадим летом. Одну из дорог, о которых заявители говорили, до конца года. По второй — сегодня заканчивается проектирование и в этом году будем ее брать в работу», — анонсировал Орлов. Такие встречи с горожанами для него не диковинка. Орлов постоянно общается с советом активной молодежи, собирает неравнодушных активистов. Например, на следующей неделе будет встреча с недовольными вырубкой Березовой рощи в Академическом, который мэрия пыталась до последнего спасти от застройки (в итоге добилась сохранения большой парковой зоны). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с жителями Уралмаша, Втузгородка и Изумрудного Бора, которые обращались в декабре 2024-го на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Прошло это в региональном офисе «Народного фронта» (организация занимается приемом и обработкой поступивших вопросов), передает корреспондент URA.RU. «Наш президент сказал, что ни одно обращение не останется без ответа, что их отработают на муниципальном, на субъектовом уровне. Потому что человек, обращаясь на прямую линию, должен понимать, что это не уходит в пустоту, что в любом случае он получит ответ. Поэтому с удовольствием сегодня я постараюсь ответить нашим жителям, разъяснить им все», — заявил Орлов в начале беседы. Первый вопрос касался реализации транспортной реформы на Уралмаше и Эльмаше. Сохранилась проблема с ожиданием трамваев и троллейбусов. Ждать приходится минут по 20, потом может прийти сразу же два маршрута, и затем вновь образовывается большой интервал, посетовали горожане. Орлов подробно рассказал, что делается в городе, чтобы ситуация изменилась, о закупке новых трамваев, троллейбусов и автобусов, не забыв и упомянуть о развитии метро в городе. Работа в этом направлении идет. Также мэр предложил встретиться через три-четыре месяца, чтобы подвести промежуточные итоги этой работы. Второй вопрос был от жителей Втузгородка (улица Комсомольская-Первомайская). В результате транспортной реформы они якобы оказались отрезаны от центра города. Горожане предложили мэру вернуть автобусный маршрут №89 (бывший №030) и пустить троллейбус №37 через их микрорайон. Орлов пообещал разобраться в этом вопросе, несмотря на то, что перевозчики по всем маршрутам и рейсы уже определены. Жителей Изумрудного Бора интересовало строительство школы «Арт Этюд», бульвара Владимира Белоглазова, улицы Льва Люльева, где ведутся работы по возведению садика. Орлов пообещал ускорить процесс — школу сдать не в 2028 году, а до конца 2026-го. «Детский сад мы уже сдадим летом. Одну из дорог, о которых заявители говорили, до конца года. По второй — сегодня заканчивается проектирование и в этом году будем ее брать в работу», — анонсировал Орлов. Такие встречи с горожанами для него не диковинка. Орлов постоянно общается с советом активной молодежи, собирает неравнодушных активистов. Например, на следующей неделе будет встреча с недовольными вырубкой Березовой рощи в Академическом, который мэрия пыталась до последнего спасти от застройки (в итоге добилась сохранения большой парковой зоны).