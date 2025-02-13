В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Парковая, 8 в двухэтажном доме женщина погибла во время пожара. Об этом информирует telegram-канал МЧС свердловской области.
«Пожар на 2-м этаже ликвидировали на площади 10 квадратных метро. Из дома с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. К ликвидации возгорания привлекались семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, в квартире не было пожарного извещателя. Благодаря наличию такого устройства, трагедии можно было избежать.
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