В Каменске-Уральском пожарные спасли из горящего дома девять человек и ребенка, одна женщина погибла. Фото

В Каменске-Уральском местная жительница погибла во время пожара
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В сгоревшей квартире огнеборцы обнаружили тело женщины
В сгоревшей квартире огнеборцы обнаружили тело женщины Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Парковая, 8 в двухэтажном доме женщина погибла во время пожара. Об этом информирует telegram-канал МЧС свердловской области.

«Пожар на 2-м этаже ликвидировали на площади 10 квадратных метро. Из дома с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. К ликвидации возгорания привлекались семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в квартире не было пожарного извещателя. Благодаря наличию такого устройства, трагедии можно было избежать.

В квартире обнаружено тело погибшей
В квартире обнаружено тело погибшей
Фото:
Пожар произошел на улице Парковая, 8
Пожар произошел на улице Парковая, 8
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Парковая, 8 в двухэтажном доме женщина погибла во время пожара. Об этом информирует telegram-канал МЧС свердловской области. «Пожар на 2-м этаже ликвидировали на площади 10 квадратных метро. Из дома с помощью спасательных устройств огнеборцы эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. К ликвидации возгорания привлекались семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, в квартире не было пожарного извещателя. Благодаря наличию такого устройства, трагедии можно было избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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