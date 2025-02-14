Цыган в Челябинске ищут с квадрокоптера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер помогает выявлять возможные нарушения
Квадрокоптер помогает выявлять возможные нарушения Фото:

Цыган на территории Курчатовского района Челябинска в рамках профилактического рейда ищут с помощью квадрокоптеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В рамках комплексной работы по поддержанию правопорядка полицейские Челябинска продолжают проводить профилактические рейды. Один из таких с применением квадрокоптеров был проведен на территории Курчатовского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Рейды были направлены на выявление фактов нарушения российского закона, несоблюдения правил хранения оружия, незаконного оборота наркотиков, а также на пресечение бродяжничества, попрошайничества и неисполнения обязанностей по воспитанию детей. В полицию доставили 38 представителей цыганской этнического группы.

Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе челябинской полиции. Составлен один протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Профилактическое мероприятие будет продолжено.

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Цыган на территории Курчатовского района Челябинска в рамках профилактического рейда ищут с помощью квадрокоптеров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В рамках комплексной работы по поддержанию правопорядка полицейские Челябинска продолжают проводить профилактические рейды. Один из таких с применением квадрокоптеров был проведен на территории Курчатовского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Рейды были направлены на выявление фактов нарушения российского закона, несоблюдения правил хранения оружия, незаконного оборота наркотиков, а также на пресечение бродяжничества, попрошайничества и неисполнения обязанностей по воспитанию детей. В полицию доставили 38 представителей цыганской этнического группы. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений, сообщили в пресс-службе челябинской полиции. Составлен один протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Профилактическое мероприятие будет продолжено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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