В Анапе горит штаб волонтеров, убирающих мазут

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В пансионате в Анапе, где вспыхнул пожар, проживали волонтеры, которые убирали мазут в Черном море (архивное фото)
В пансионате в Анапе, где вспыхнул пожар, проживали волонтеры, которые убирали мазут в Черном море (архивное фото) Фото:

В здании пансионата в Анапе, где вспыхнул пожар, площадью в 1400 квадратных метров, размещается волонтерский штаб, занимающийся ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает представитель администрации города Инела Белых.

«В горящем пансионате находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута», — сказала Инела Белых. Ее слова передает ТАСС. По словам представителя городской администрации, на месте происшествия принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и минимизации ущерба от пожара.

Несколько часов назад в МЧС рассказали о возгорании пансионата в Анапе. В результате происшествия были эвакуированы 26 человек. О пострадавших не сообщалось.

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В здании пансионата в Анапе, где вспыхнул пожар, площадью в 1400 квадратных метров, размещается волонтерский штаб, занимающийся ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает представитель администрации города Инела Белых. «В горящем пансионате находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута», — сказала Инела Белых. Ее слова передает ТАСС. По словам представителя городской администрации, на месте происшествия принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и минимизации ущерба от пожара. Несколько часов назад в МЧС рассказали о возгорании пансионата в Анапе. В результате происшествия были эвакуированы 26 человек. О пострадавших не сообщалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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