МЧС: в Анапе загорелся пансионат, эвакуированы более 20 человек

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В Анапе загорелся пансионат
В Анапе загорелся пансионат Фото:

МЧС России тушит пожар в станице Благовещенской Анапы, где загорелось здание пансионата. По информации ведомства, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, включая корпус для проживания и здание общепита.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Анапе. Эвакуированы 26 человек», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. На месте происшествия задействованы значительные силы: работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. По предварительной информации, пострадавших нет.

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МЧС России тушит пожар в станице Благовещенской Анапы, где загорелось здание пансионата. По информации ведомства, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, включая корпус для проживания и здание общепита. «Сотрудники МЧС России тушат пожар в Анапе. Эвакуированы 26 человек», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. На месте происшествия задействованы значительные силы: работают 79 специалистов и 25 единиц техники. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. По предварительной информации, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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