МЧС: в Анапе загорелся пансионат, эвакуированы более 20 человек

МЧС России тушит пожар в станице Благовещенской Анапы, где загорелось здание пансионата. По информации ведомства, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, включая корпус для проживания и здание общепита.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Анапе. Эвакуированы 26 человек», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. На месте происшествия задействованы значительные силы: работают 79 специалистов и 25 единиц техники.
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. По предварительной информации, пострадавших нет.
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