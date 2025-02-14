Музей Фаберже стал резиденцией уральских шедевров. Фото

В Музее Фаберже открылась выставка современного искусства Урала

15 февраля 2025 в 09:06 Размер текста - 17 +

Выставка продлится до 16 марта Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже запустили уникальный масштабный проект «Открытый мир». В течение трех лет в Санкт-Петербурге будут представлять работы художников со всех регионов России. Первую выставку посвятили искусству Екатеринбурга и Уральского региона: в культурную столицу привезли около 120 работ выдающихся советских и современных художников, среди которых Эрнст Неизвестный, Анатолий Михуля-Морозов, Виталий Волович, Миша Брусиловский, Владимир Зуев и другие. Значимость выставки Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и является данью памяти подвигу героев. Проект направлен на то, чтобы россияне задумались, как тесно переплетены история и современность, как прошлое влияет на наше настоящее и предопределяет будущее, а также оценили культурное богатство страны и красоту, которую создавали выдающиеся соотечественники. Выставку презентовали за день до официального старта Фото: пресс-служба Музея Фаберже Говоря о том, почему «Открытый мир» стартовал именно с уральской экспозиции, президент культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко подчеркнул, что это произошло не случайно. По его словам, первая мысль, которая приходит в голову, когда говоришь о Великой Отечественной войне, возникает об Урале — «кузнице Победы». Создатели экспозиции постарались сделать срез выдающихся живописцев и скульпторов, работавших в уральском регионе. Кроме этого, крупные компании не только вносят вклад в развитие культуры, но и укрепляют связь между регионами, делая искусство доступным для всех. ГК «КОРТРОС», «Т Плюс» и аэропорт «Кольцово» решили объединиться и показать, что художественная жизнь существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и за их пределами: она достойна восхищения, не менее сильна и значима для культуры России. «Многие художники национального уровня остались в закапсулированном существовании в регионах. Этот проект позволит подсветить некоторые из имен», — уверен директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Также с помощью выставки стремились показать, что Урал — это не только суровость, но и регион, где есть место художественной смелости, находчивости, целеустремленности и мудрости. Представленные экспонаты С 15 февраля посетители увидят художников второй половины XX—XXI веков. Все представленные работы — это произведения, которые должны напомнить посетителям о том, что даже в самые трудные времена искусство остается символом жизни, надежды и душевного упорства. Многие картины отражают красоту сурового Урала Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Более 120 произведений временно покинули свои обители и расположились на двух этажах Музея Фаберже. На первом — работы советского периода и начала «перестройки», в которых сочетаются промышленная мощь и несгибаемая сила духа человека. Гости музея увидят могущество гор в исполнении Николая Чеснокова, индустриальные пейзажи Александра Бурака, драматичные страницы истории страны от Геннадия Мосина. Здесь же расположились картины Миши Брусиловского, который любил нестандартно отражать потемки человеческой души, Тимофея Коваленко с его эмоциональным накалом и воинственностью, и Евгения Седухина, чьи произведения завораживают своим сплетением романтики и суровости. Неофициальное искусство также представлено на выставке. Среди ярких имен, с которыми познакомятся жители и гости Санкт-Петербурга, — Алексей Константинов, Александр Лысяков, Николай Федореев, общество «Картинник» и другие. Классик станковой гравюры и книжной иллюстрации Виталий Волович, «уральский Дюрер» Владимир Зуев, графика-экспериментатор Алексей Казанцев и легендарный скульптор Эрнст Неизвестный гарантированно сразят наповал гостей своей художественной экспрессией. Второй этаж занимает искусство 90-х, «нулевых», «десятых» и современных деятелей искусств. Здесь находятся картины современных художников, получивших признание в России и за ее пределами, а именно произведения Владимира Наседкина, Анатолия Михули-Морозова, Юрия Крылова, Сергея Брюханова, Красил Макар, Александра Баженова, Елены Треуголки, арт-дуэта «Осип Тофф», Елизаветы Нетребы, камнерезное искусство — яркая визитная карточка Урала. Уникальные работы из своих собраний предоставили Екатеринбургский, Нижнетагильский и Ирбитский музеи изобразительных искусств, Фонд семьи Шмотьевых, «Белая галерея», Свердловский краеведческий музей им. Клера, единственный в России музей Эрнста Неизвестного, галереи «Синара-Арт», «Треугольник» (Москва), маркетплейс Cube.Market и аукционный дом ArtGlobe. Эта история не состоялась бы и без основателя фонда «Связь времен» Виктора Вексельберга. Меценат подарил возможность всем желающим познакомиться с яркими представителями русской культуры на площадке Музея Фаберже. Выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» будет доступна для посетителей всего месяц — до 16 марта. Затем работы вернутся на Урал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже запустили уникальный масштабный проект «Открытый мир». В течение трех лет в Санкт-Петербурге будут представлять работы художников со всех регионов России. Первую выставку посвятили искусству Екатеринбурга и Уральского региона: в культурную столицу привезли около 120 работ выдающихся советских и современных художников, среди которых Эрнст Неизвестный, Анатолий Михуля-Морозов, Виталий Волович, Миша Брусиловский, Владимир Зуев и другие. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и является данью памяти подвигу героев. Проект направлен на то, чтобы россияне задумались, как тесно переплетены история и современность, как прошлое влияет на наше настоящее и предопределяет будущее, а также оценили культурное богатство страны и красоту, которую создавали выдающиеся соотечественники. Говоря о том, почему «Открытый мир» стартовал именно с уральской экспозиции, президент культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко подчеркнул, что это произошло не случайно. По его словам, первая мысль, которая приходит в голову, когда говоришь о Великой Отечественной войне, возникает об Урале — «кузнице Победы». Создатели экспозиции постарались сделать срез выдающихся живописцев и скульпторов, работавших в уральском регионе. Кроме этого, крупные компании не только вносят вклад в развитие культуры, но и укрепляют связь между регионами, делая искусство доступным для всех. ГК «КОРТРОС», «Т Плюс» и аэропорт «Кольцово» решили объединиться и показать, что художественная жизнь существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и за их пределами: она достойна восхищения, не менее сильна и значима для культуры России. «Многие художники национального уровня остались в закапсулированном существовании в регионах. Этот проект позволит подсветить некоторые из имен», — уверен директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Также с помощью выставки стремились показать, что Урал — это не только суровость, но и регион, где есть место художественной смелости, находчивости, целеустремленности и мудрости. С 15 февраля посетители увидят художников второй половины XX—XXI веков. Все представленные работы — это произведения, которые должны напомнить посетителям о том, что даже в самые трудные времена искусство остается символом жизни, надежды и душевного упорства. Более 120 произведений временно покинули свои обители и расположились на двух этажах Музея Фаберже. На первом — работы советского периода и начала «перестройки», в которых сочетаются промышленная мощь и несгибаемая сила духа человека. Гости музея увидят могущество гор в исполнении Николая Чеснокова, индустриальные пейзажи Александра Бурака, драматичные страницы истории страны от Геннадия Мосина. Здесь же расположились картины Миши Брусиловского, который любил нестандартно отражать потемки человеческой души, Тимофея Коваленко с его эмоциональным накалом и воинственностью, и Евгения Седухина, чьи произведения завораживают своим сплетением романтики и суровости. Неофициальное искусство также представлено на выставке. Среди ярких имен, с которыми познакомятся жители и гости Санкт-Петербурга, — Алексей Константинов, Александр Лысяков, Николай Федореев, общество «Картинник» и другие. Классик станковой гравюры и книжной иллюстрации Виталий Волович, «уральский Дюрер» Владимир Зуев, графика-экспериментатор Алексей Казанцев и легендарный скульптор Эрнст Неизвестный гарантированно сразят наповал гостей своей художественной экспрессией. Второй этаж занимает искусство 90-х, «нулевых», «десятых» и современных деятелей искусств. Здесь находятся картины современных художников, получивших признание в России и за ее пределами, а именно произведения Владимира Наседкина, Анатолия Михули-Морозова, Юрия Крылова, Сергея Брюханова, Красил Макар, Александра Баженова, Елены Треуголки, арт-дуэта «Осип Тофф», Елизаветы Нетребы, камнерезное искусство — яркая визитная карточка Урала. Уникальные работы из своих собраний предоставили Екатеринбургский, Нижнетагильский и Ирбитский музеи изобразительных искусств, Фонд семьи Шмотьевых, «Белая галерея», Свердловский краеведческий музей им. Клера, единственный в России музей Эрнста Неизвестного, галереи «Синара-Арт», «Треугольник» (Москва), маркетплейс Cube.Market и аукционный дом ArtGlobe. Эта история не состоялась бы и без основателя фонда «Связь времен» Виктора Вексельберга. Меценат подарил возможность всем желающим познакомиться с яркими представителями русской культуры на площадке Музея Фаберже. Выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» будет доступна для посетителей всего месяц — до 16 марта. Затем работы вернутся на Урал.