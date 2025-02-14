Арестован бывший первый зам губернатора ХМАО Комаровой: новые подробности

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новость из сюжетаСиловики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова
Во время обысков в его коттедже бывший первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексей Шипилов попросил силовиков не пугать его ребенка. Новые подробности дела арестованного экс-главы югорского внутрипола, которого после 10 суток в Ханты-Мансийском ИВС конвоируют в СИЗО-Нижневартовска, сообщили инсайдеры URA.RU в силовых структурах округа на второй день после задержания.
- Шипилова задержали 14 февраля в его коттедже в Ханты-Мансийске. К нему домой нагрянули сотрудники ФСБ. Один из них нес с собой пилу, но она не потребовалась — дверь была открыта, и силовики беспрепятственно прошли внутрь.
- Шипилов был в комнате на первом этаже, в руках держал термокружку, которую силовики попросили убрать. Сидел на диване, перед ним стоял открытый ноутбук. «Получив постановление об обыске, он попросил сотрудников не пугать ребенка (семья политика осталась после его отставки в Ханты-Мансийске) и шикнул на карликовую собачку, которая облаяла пришедших. Он внимательно прочел постановление, а затем подписал его», — поделился инсайдер.
- Меру пресечения бывшему куратору внупола избрал Ханты-Мансийский районный суд. Судья Александр Яковлев принял решение о закрытом процессе. Заседание началось в 11.00 15 февраля и длилось больше полутора часов. Шипилова вывели из здания суда и погрузили в автозак.
- Позже стало известно о том, что его арестовали на два месяца. На такой мере пресечения настаивали следователи. «Говорят, он во время допроса не давал признательных показаний. В противном случае все могло бы окончиться домашним арестом. А вот наличие безработной супруги и троих несовершеннолетних детей на решение судьи не повлияло», — передают информаторы.
- Шипилову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
- Политик проведет в ИВС Ханты-Мансийска не более 10 суток. После этого его должны отконвоировать в СИЗО-1 Нижневартовска.
- Источники передают, что защита намерена обжаловать меру пресечения. «Но при такой тяжелой статье шансы на положительный исход, прямо скажем, не высокие», — замечают юристы. Адвокат Шипилова Михаил Грабовский отказался от комментариев прессе в интересах подзащитного.
- Впервые Шипилов привлек внимание силовиков в конце 2024. В Ханты-Мансийске муссировались слухи о том, что у него были обыски. По словам инсайдера URA.RU, это было связано с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который проходит подозреваемым по делу о коммерческом подкупе.
- Филатов был предшественником Шипилова на посту первого замгубернатора по внутренней политике при Наталье Комаровой. «Политэлиты обсуждали, что Филатов якобы дал показания против Шипилова на очной ставке, благодаря чему и вышел из СИЗО-1 Нижневартовска, куда угодил по обвинению в коммерческом подкупе по делу УК „Диалог“ вместе с ее руководством. Также в окружной столице говорят, что показания против Шипилова дал один из действующих югорских мэров», — сообщает инсайдер. Жители города жаловались на незаконную смену муниципальных УК-1 и УК-2 в пользу этой компании.
- В кругах югорских элит обсуждалась возможная смена статуса Шипилова со свидетеля на подозреваемого. «Ходят слухи, что список предъявленных ему обвинений может вырасти. В частности, были вопросы к его бывшему подчиненному — экс-директору департамента региональной безопасности Алексею Золотухину, который, по слухам, находится на СВО. Вероятно, проверки бывших и нынешних сотрудников внутриполитического блока будут продолжаться, и в деле могут появиться новые эпизоды», — замечает инсайдер.
- «Единая Россия» приостановила членство Шипилова в партии. По данным источников агентства, решение принято вечером 14 февраля, в день его задержания силовиками.
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