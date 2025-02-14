СК инициировал арест бывшего первого замгубернатора ХМАО на время следствия

Следственный комитет инициировал арест бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. Он проведет под стражей два месяца, пишет официальный telegram-канал «СК России по ХМАО — Югре».
«По ходатайству следователя суд избрал в отношении бывшего первого заместителя губернатора Югры меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере», — указано в публикации.
Шипилову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, он дал незаконно поручил одному из мэров поддержать передел коммунального рынка в пользу одной из УК. Инсайдеры агентства связывают кейс Шипилова с обвинением в коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова и УК «Диалог» Нижневартовска, сотрудники которой также фигурируют в уголовном деле.
«Организацию причисляли к актива Филатова и покойного экс-председателя комитета думы ХМАО по бюджету Александра Колодича, которого зарезал собственный садовник в его доме в Подмосковье. Жители Нижневартовска не раз заявляли о подделке протоколов и незаконном переводе домов из муниципального жилого фонда предбанкротных УК-1 и УК-2 Нижневартовска в фонд „Диалога“», — передают источники агентства в политических и силовых кругах.
По инсайдерской информации, Шипилов попал в разработку силовиков по делу Филатова осенью 2024 года, но проходил по делу как свидетель. «Новый статус подозреваемого связывают с показаниями, которые якобы дали против него на очной ставке Филатов и один из мэров», — уточняет инсайдер. Официального подтверждения или опровержения информации на момент публикации материала нет.
Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил бывшего первого замгубернатора Югры под арест на два месяца. Инсайд агентства подтвердился.
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