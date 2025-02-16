Россиянин Александр Винник, недавно возвращенный в РФ после американской тюрьмы, рассказал, что там некачественно кормили, а работать ему разрешили только через 1,5 года заключения. Также в интервью он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти за свое освобождение.
«Еда некачественная, нет витаминов, микроэлементов, соответсвенно, желудок болит», — сообщил Александр Винник в беседе с РЕН ТВ. Он отметил, что у него отобрали одежду, и при этом не выдали теплых вещей на зиму. При этом работать россиянину разрешили только спустя 1,5 года заключения, он начал трудиться в прачечной и на кухне.
Винник добавил, что сейчас он абсолютно чист перед законом США, но ему запрещен въезд на территорию страны на ближайшие пять лет. Также россиянин поблагодарил Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, омбудсмена Татьяну Москалькову и сотрудников спецслужб за помощь в своем освобождении.
Винник был освобожден в ходе обмена пленными между РФ и США. Российская сторона освободила американца Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Россиянин прилетел на территорию России 14 февраля. URA.RU публиковало эксклюзивные кадры его возвращения.
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