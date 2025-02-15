В Челябинске на улице Морской загорелся мебельный цех. Сотрудники МЧС по региону присвоили возгоранию повышенный номер сложности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инцидент в цеху по производству мебели произошел в субботу вечером. Спасатели отреагировали на вызов по повышенному номеру сложности. В момент происшествия в помещении не находилось людей, однако, когда двое работников вернулись с доставки, они заметили дым. Попытавшись спасти продукцию, оба получили отравление угарным газом, и один из них был госпитализирован», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.
Прибывшие на место пожарные успешно локализовали огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, скорее всего, это связано с непотушенным окурком рядом с горючими материалами.
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