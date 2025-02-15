15 февраля 2025
14 февраля 2025

В Челябинске загорелся мебельный цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожару присвоили повышенный номер сложности
Пожару присвоили повышенный номер сложности Фото:

В Челябинске на улице Морской загорелся мебельный цех. Сотрудники МЧС по региону присвоили возгоранию повышенный номер сложности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Инцидент в цеху по производству мебели произошел в субботу вечером. Спасатели отреагировали на вызов по повышенному номеру сложности. В момент происшествия в помещении не находилось людей, однако, когда двое работников вернулись с доставки, они заметили дым. Попытавшись спасти продукцию, оба получили отравление угарным газом, и один из них был госпитализирован», — заявили в пресс-службе МЧС по региону. 

Прибывшие на место пожарные успешно локализовали огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, скорее всего, это связано с непотушенным окурком рядом с горючими материалами.

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В Челябинске на улице Морской загорелся мебельный цех. Сотрудники МЧС по региону присвоили возгоранию повышенный номер сложности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Инцидент в цеху по производству мебели произошел в субботу вечером. Спасатели отреагировали на вызов по повышенному номеру сложности. В момент происшествия в помещении не находилось людей, однако, когда двое работников вернулись с доставки, они заметили дым. Попытавшись спасти продукцию, оба получили отравление угарным газом, и один из них был госпитализирован», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.  Прибывшие на место пожарные успешно локализовали огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, скорее всего, это связано с непотушенным окурком рядом с горючими материалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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