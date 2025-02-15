Сбербанк требует с супруги пермского фармацевта-банкрота полтора миллиарда рублей

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Сбербанк» о включении в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве Лидии Шавриной, супруги обанкротившегося совладельца сети аптек в Перми Николая Шаврина. Это следует из материалов суда.
«Сумма требований Сбербанка к Шавриной составляет 1,5 млрд рублей основного долга и 20,3 млн рублей в виде финансовых санкций. В качестве третьего лица в деле участвует ООО „Годовалов“, — пишет „Коммерсант-Прикамье“ со ссылкой на определение суда.
Согласно информации из судебной картотеки, Шаврина владеет тремя объектами недвижимости в общей долевой собственности. В их числе — жилое помещение площадью 222,2 квадратных метров на улице Кировоградской, 48, земельный участок площадью 7,2 тысяч квадратных метров на улице Кировоградской, 52, а также жилое помещение площадью 85,2 квадратных метров в городе Красноуфимске Свердловской области.
В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. Их имущество арестовали в конце 2023 года. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей. Кредитор компании — ПАО «Сбербанк» усмотрел в этом нарушение своих прав и пытался оспорить это решение.
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