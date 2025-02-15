15 февраля 2025

Сбербанк требует с супруги пермского фармацевта-банкрота полтора миллиарда рублей

Супруга пермского фармацевта Шаврина включена в реестр требований кредиторов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд принял заявление кредитора обанкротившейся пермской сети «Аптека от склада»
Суд принял заявление кредитора обанкротившейся пермской сети «Аптека от склада» Фото:

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Сбербанк» о включении в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве Лидии Шавриной, супруги обанкротившегося совладельца сети аптек в Перми Николая Шаврина. Это следует из материалов суда. 

«Сумма требований Сбербанка к Шавриной составляет 1,5 млрд рублей основного долга и 20,3 млн рублей в виде финансовых санкций. В качестве третьего лица в деле участвует ООО „Годовалов“, — пишет „Коммерсант-Прикамье“ со ссылкой на определение суда. 

Согласно информации из судебной картотеки, Шаврина владеет тремя объектами недвижимости в общей долевой собственности. В их числе — жилое помещение площадью 222,2 квадратных метров на улице Кировоградской, 48, земельный участок площадью 7,2 тысяч квадратных метров на улице Кировоградской, 52, а также жилое помещение площадью 85,2 квадратных метров в городе Красноуфимске Свердловской области.

В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. Их имущество арестовали в конце 2023 года. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей. Кредитор компании — ПАО «Сбербанк» усмотрел в этом нарушение своих прав и пытался оспорить это решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ПАО «Сбербанк» о включении в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве Лидии Шавриной, супруги обанкротившегося совладельца сети аптек в Перми Николая Шаврина. Это следует из материалов суда.  «Сумма требований Сбербанка к Шавриной составляет 1,5 млрд рублей основного долга и 20,3 млн рублей в виде финансовых санкций. В качестве третьего лица в деле участвует ООО „Годовалов“, — пишет „Коммерсант-Прикамье“ со ссылкой на определение суда.  Согласно информации из судебной картотеки, Шаврина владеет тремя объектами недвижимости в общей долевой собственности. В их числе — жилое помещение площадью 222,2 квадратных метров на улице Кировоградской, 48, земельный участок площадью 7,2 тысяч квадратных метров на улице Кировоградской, 52, а также жилое помещение площадью 85,2 квадратных метров в городе Красноуфимске Свердловской области. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. Их имущество арестовали в конце 2023 года. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей. Кредитор компании — ПАО «Сбербанк» усмотрел в этом нарушение своих прав и пытался оспорить это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...