Агентство США по международному развитию (USAID) заподозрили в финансировании массового завоза мигрантов в Россию. С такими подозрениями выступил телеканал «Царьград».
«Выяснилось, что USAID <...> кроме всего прочего, активно участвует в финансировании массового завоза среднеазиатских мигрантов в Россию. В частности, оно содержало сайты для [иностранных граждан], которые склоняли их к переезду в Россию, и инструктировало, как это лучше всего сделать», — передают авторы телеканала «Царьград». По мнению журналистов, агентство якобы также может спонсировать и политиков, которые выступают за поддержку мигрантов.
Агентство USAID — государственная американская организация. Она занимается предоставлением гуманитарной поддержки по всему миру, поддерживая как минимум до сотни стран. Недавно американский предприниматель Илон Маск обвинил агентство в разработке COVID-19 и заявил, что USAID в целом участвовало в разработке биологического оружия.
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