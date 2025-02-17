USAID заподозрили в организации завоза мигрантов в Россию

«Царьград»: агентство USAID финансировало завоз мигрантов в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Телеканал «Царьград» считает, что USIAD специально помогает мигрантам переехать в Россию
Телеканал «Царьград» считает, что USIAD специально помогает мигрантам переехать в Россию Фото:

Агентство США по международному развитию (USAID) заподозрили в финансировании массового завоза мигрантов в Россию. С такими подозрениями выступил телеканал «Царьград». 

«Выяснилось, что USAID <...> кроме всего прочего, активно участвует в финансировании массового завоза среднеазиатских мигрантов в Россию. В частности, оно содержало сайты для [иностранных граждан], которые склоняли их к переезду в Россию, и инструктировало, как это лучше всего сделать», — передают авторы телеканала «Царьград». По мнению журналистов, агентство якобы также может спонсировать и политиков, которые выступают за поддержку мигрантов. 

Агентство USAID — государственная американская организация. Она занимается предоставлением гуманитарной поддержки по всему миру, поддерживая как минимум до сотни стран. Недавно американский предприниматель Илон Маск обвинил агентство в разработке COVID-19 и заявил, что USAID в целом участвовало в разработке биологического оружия.

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Агентство США по международному развитию (USAID) заподозрили в финансировании массового завоза мигрантов в Россию. С такими подозрениями выступил телеканал «Царьград».  «Выяснилось, что USAID <...> кроме всего прочего, активно участвует в финансировании массового завоза среднеазиатских мигрантов в Россию. В частности, оно содержало сайты для [иностранных граждан], которые склоняли их к переезду в Россию, и инструктировало, как это лучше всего сделать», — передают авторы телеканала «Царьград». По мнению журналистов, агентство якобы также может спонсировать и политиков, которые выступают за поддержку мигрантов.  Агентство USAID — государственная американская организация. Она занимается предоставлением гуманитарной поддержки по всему миру, поддерживая как минимум до сотни стран. Недавно американский предприниматель Илон Маск обвинил агентство в разработке COVID-19 и заявил, что USAID в целом участвовало в разработке биологического оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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