В Госдуме решили будущее выпускников колледжей за них

В Госдуме предложили ввести общероссийскую систему распределения выпускников колледжей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
«Одно из предложений — стимулировать выпускников трудоустраиваться в тех субъектах, где они получили диплом СПО», — написала Абрамченко в своем telegram-канале. Это, по ее словам, может помочь решить проблему кадрового голода в определенных субъектах РФ, особенно там, где необходимость в молодых специалистах особенно высока. Речь идет про тех, кто получил среднее профессиональное образование.
Другое значимое предложение касается системы подготовки среднего медицинского персонала. Рассматривается объединение государственной итоговой аттестации с первичной специализированной аккредитацией, что должно упростить процесс допуска выпускников к работе и увеличить их конкурентоспособность на рынке труда.
Вице-спикер подчеркивает, что эти инициативы являются первым шагом к глубоким преобразованиям в системе СПО. Она выразила уверенность в том, что каждый шаг в этом направлении приближает Россию к обществу, где квалифицированный труд ценится на высоком уровне.
Ранее Президент России Владимир Путин показал, что для покрытия дефицита кадров в промышленности нужны не только высокие зарплаты, но и хорошие условия в колледжах и техникумах для подготовки технических специалистов. Так собеседники URA.RU оценили встречу главы государства с министром просвещения Сергеем Кравцовым. По их мнению, власти адаптируют систему образования под новые цели страны.
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