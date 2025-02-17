Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии России Владимиром Спиридоновым, в ходе которой обозначил приоритетные задачи на 2025 год. Среди них обеспечение безопасности граждан и контроль за оборотом оружия, рассказали в пресс-службе полпредства.
«В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — сказал полпред. Такие задачи поставлены с учетом текущей обстановки.
Жога выразил уверенность, что опыт и профессионализм Спиридонова обеспечат эффективное решение поставленных задач. «В 2024 году командование и личный состав Уральского округа войск национальной гвардии России решали поставленные задачи на высоком профессиональном уровне», — отметил он.
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