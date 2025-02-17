Полпред Жога дал установки начальнику уральской Росгвардии. Фото

17 февраля 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Артем Жога поставил задачи с учетом текущей обстановки Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии России Владимиром Спиридоновым, в ходе которой обозначил приоритетные задачи на 2025 год. Среди них обеспечение безопасности граждан и контроль за оборотом оружия, рассказали в пресс-службе полпредства. «В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — сказал полпред. Такие задачи поставлены с учетом текущей обстановки. Жога выразил уверенность, что опыт и профессионализм Спиридонова обеспечат эффективное решение поставленных задач. «В 2024 году командование и личный состав Уральского округа войск национальной гвардии России решали поставленные задачи на высоком профессиональном уровне», — отметил он. Фото: пресс-служба полпредства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии России Владимиром Спиридоновым, в ходе которой обозначил приоритетные задачи на 2025 год. Среди них обеспечение безопасности граждан и контроль за оборотом оружия, рассказали в пресс-службе полпредства. «В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия», — сказал полпред. Такие задачи поставлены с учетом текущей обстановки. Жога выразил уверенность, что опыт и профессионализм Спиридонова обеспечат эффективное решение поставленных задач. «В 2024 году командование и личный состав Уральского округа войск национальной гвардии России решали поставленные задачи на высоком профессиональном уровне», — отметил он.