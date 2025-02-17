Бастрыкин разберется в деле челябинцев, которых застройщик оставил без жилья

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с жителями Челябинской области и Башкортостана, которых обманул застройщик. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«В сюжете новостной программы сообщалось, что почти 200 семей в Башкортостане и Челябинской области остались без жилья из-за мошеннических действий застройщика. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад по ситуации», — написал telegram-канал ведомства.
По сообщению СК, фирма получила деньги за строительство частных домов. Не сдав объекты, она приостановила свою деятельность. Речь идет о компании «УфаХаус» — она же ООО «Грандстрой». Покупатели вложили в строительство кредитные средства и материнский каптал, но их жилье не готово даже наполовину, пишет «Пятый канал». Пострадавшие готовятся подать коллективный иск в судебные органы, в то время как полиция уже начала расследование уголовного дела.
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