Челябинский губернатор отправит спецпосланников в Чебаркуль и Верхний Уфалей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссии по отбору кандидатов в мэры Чебаркуля и Верхнего Уфалея. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале официальной правовой информации.
«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Чебаркульского городского округа заместителя губернатора Воллерта Р.В., начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области Горяева Е.А., депутата законодательного собрания Пырсикова Д.А. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Другим распоряжением Текслер назначил членов комиссии в Верхний Уфалей. Помимо Романа Воллерта в нее вошли председатель областной Общественной палаты Николай Дейнеко и вице-спикер заксобрания региона Павел Киселев.
Мэры Чебаркуля и Верхнего Уфалея Светлана Виноградова и Сергей Тарасов оставили должности досрочно в конце января. Депутаты горсобраний объявили конкурсы по отбору кандидатур на посты новых мэров и назначили своих представителей в конкурсные комиссии.
В Чебаркуле документы на конкурс подали четыре кандидата, в Верхнем Уфалее — два. Конкурсы состоятся 5 и 6 марта соответственно. После этого из кандидатов, прошедших отбор, местные депутаты выберут новых мэров.
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