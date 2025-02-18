Белый дом назвал встречу России и США монументальным шагом к миру на Украине

Недавняя встреча представителей России и США в Эр-Рияде является значительным шагом к достижению мира на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», — сообщила она в эфире телеканала Fox News. Это заявление было сделано после того как обе страны обсудили текущую ситуацию и возможные пути разрешения конфликта.
Каролин Левитт также отметила, что прошедшая встреча является лишь первой из множества необходимых для полного урегулирования конфликта. Она подчеркнула важность диалога с участием всех заинтересованных сторон: «Это первый шаг из многих, которые потребуются для урегулирования конфликта на Украине», — добавила пресс-секретарь.
Государства достигли консенсуса в том, что урегулирование конфликта в Украине должно быть долгосрочным, стабильным и приемлемым для всех заинтересованных сторон, напоминает телеканал 360. В настоящее время Соединенные Штаты предложили мирный план, состоящий из трех этапов: прекращение огня, проведение президентских выборов в Украине и последующее заключение окончательного мирного соглашения. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с прессой отметил, что ему неизвестно о существовании упомянутого «трехэтапного плана».
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