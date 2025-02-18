В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта

МВД России опубликовало список из 12 оснований для отказа в выдаче заграничного паспорта на различных этапах процесса оформления. Как уточнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, отказ может быть связан как с неполадками в документах, так и с юридическими ограничениями на выезд из страны.
На этапе рассмотрения документов отказы часто связаны с ограничениями права на выезд. «Если заявитель ограничен в праве на выезд из РФ в связи с осведомленностью о сведениях особой важности или совершенно секретных, а также он призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Помимо указанных причин, отказ в выдаче загранпаспорта может произойти и по другим основаниям, таким как предоставление недостоверной информации, проблемы с внутренним паспортом, или если заявитель является участником уголовного дела. В МВД также напоминают о различных каналах подачи заявления на оформление паспорта, включая портал «Госуслуги», что упрощает доступ к услугам для граждан.
В соответствии с информацией, предоставленной главным управлением по вопросам миграции МВД России, граждане страны могут обладать не более двумя заграничными паспортами. При этом обязательным условием является наличие хотя бы одного биометрического паспорта.
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