Как оформить загранпаспорт в 2025 году: документы и сроки

В настоящее время для посещения большинства иностранных государств гражданам России необходимо иметь заграничный паспорт. Въезд по внутреннему паспорту возможен только в некоторые страны, входившие в состав бывшего СССР. В среднем процесс оформления загранпаспорта занимает около месяца. Тем не менее рекомендуется начать эту процедуру как минимум за два месяца до предполагаемой даты отъезда, чтобы избежать возможных задержек. В МВД рассказали, что россияне могут иметь сразу два загранпаспорта, если один из них биометрический. Как и где оформить загранпаспорт для взрослых и детей в 2025 году — в материале URA.RU.
Виды загранпаспортов
Существуют два вида заграничных паспортов: обычный, который также известен как паспорт старого образца, и биометрический, известный как паспорт нового образца или паспорт с электронным чипом. Основное техническое отличие между этими видами паспортов заключается в наличии цифровых данных о владельце в биометрическом паспорте. При оформлении такого документа фотография заявителя загружается на электронный чип, который затем интегрируется в паспорт. Кроме того, при первичной выдаче биометрического паспорта также производится сбор отпечатков пальцев у лиц старше 12 лет. В документе старого образца отпечатки пальцев не фиксируются, и он не содержит чипа.
Другое значимое отличие между этими видами документов — срок их действия. Стандартный загранпаспорт действителен в течение пяти лет, тогда как биометрический паспорт — 10 лет. Также различается размер государственной пошлины за выдачу этих паспортов: для взрослых и детей старше 14 лет она составляет две тысячи рублей за обычный паспорт и шесть тысяч рублей за биометрический. Для детей младше 14 лет стоимость составляет одну тысячу и три тысячи рублей соответственно.
Какой загранпаспорт стоит выбрать
Управляющий партнер и основатель ГК «РосКо», сертифицированный аудитор и налоговый консультант Алена Талаш в разговоре с «Лентой.ру» поделилась рекомендациями относительно выбора загранпаспорта. Она отметила, что выбор типа паспорта должен основываться на частоте и характере зарубежных поездок его владельца. Для единичной поездки нет необходимости переплачивать четыре тысячи рублей за биометрическую версию документа. Однако для тех, кто планирует часто путешествовать, биометрический паспорт будет более предпочтительным вариантом.
Биометрический паспорт обладает рядом преимуществ: он имеет более длительный срок службы, больше страниц, а также позволяет проходить ускоренную процедуру на границе, поскольку фотография делается непосредственно в МВД. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность внести данные о детях, указала Талаш.
Что касается документов для детей, то решение оформлять биометрический паспорт или стандартный принимают родители. В случае частых семейных путешествий целесообразнее выбирать новый образец. Однако следует учитывать возраст ребенка, поскольку через несколько лет может возникнуть необходимость обновления фотографии из-за изменений в его внешности.
Также эксперт указала, что владельцы стандартных загранпаспортов могут столкнуться с определенными ограничениями. В частности, некоторые страны могут не принимать такие паспорта, требуя наличие биометрического. Примером такой страны является Дания.
Сроки оформления загранпаспорта
Процесс оформления загранпаспорта обычно занимает от одного до трех месяцев, однако сроки могут увеличиваться в следующих случаях:
- заявление подано не в том регионе, где заявитель имеет постоянную регистрацию;
- отсутствие постоянной регистрации у заявителя;
- доступ заявителя к информации, относящейся к государственной тайне.
Если загранпаспорт оформляется в регионе постоянной регистрации и у заявителя нет доступа к государственной тайне, документ будет готов в течение одного месяца. Сезонные колебания также влияют на сроки оформления: с октября по начало марта процесс обычно ускорен, а с конца весны до конца лета наблюдаются наибольшие очереди. Поэтому рекомендуется заблаговременно приступать к оформлению документов, особенно перед планируемыми путешествиями.
В экстренных случаях возможно получение загранпаспорта в срочном порядке. Для этого необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы, такие как:
- письмо от медицинского учреждения о необходимости срочного выезда за рубеж для лечения;
- заверенное уведомление о серьезной болезни или смерти близкого родственника.
В таких случаях услуга предоставляется в течение трех дней, не считая времени на подготовку необходимых документов. Ускорить процедуру оформления загранпаспорта в других обстоятельствах невозможно.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта
Для оформления любого типа паспорта потребуется заполнение специализированной анкеты. В этом документе необходимо будет указать данные действующего паспорта, а также информацию о всех ранее выданных заграничных паспортах, если таковые имеются. Также заявителю потребуется предоставить информацию о своей трудовой деятельности за последние 10 лет. В случае затруднений с восстановлением информации о местах и периодах трудоустройства можно запросить соответствующую выписку через портал «Госуслуги» или непосредственно на сайте Социального фонда России. Дополнительно работающие граждане могут обратиться к текущему работодателю за копией трудовой книжки.
Перечень необходимых документов включает:
- внутренний паспорт РФ;
- три фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра (необходимы только для оформления заграничного паспорта старого образца);
- для мужчин призывного возраста — военный билет;
- для военнослужащих — разрешение от командования;
- документы, подтверждающие изменение личных данных (в случае смены фамилии, имени или отчества);
- действующие заграничные паспорта (если таковые имеются).
Как подчеркивает эксперт Талаш, многие граждане не осведомлены о возможности получения второго заграничного паспорта. Этот документ может быть необходим для сохранения действующих виз, когда в первом паспорте закончились свободные страницы, или для возможности выезда за границу, пока первый паспорт находится на рассмотрении в консульстве.
Как оформить загранпаспорт на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» представлены два основных метода подачи заявления на оформление заграничного паспорта, однако посещение органов МВД неизбежно. Алена Талаш подчеркнула, что услуга не может быть предоставлена полностью онлайн. После отправки заявления через портал потребуется дважды обратиться в отделение МВД: для подачи биометрических данных и для получения готового паспорта.
Первый способ заключается в том, что заявитель может выбрать удобную дату и время для посещения отделения МВД через «Госуслуги». Процесс записи включает следующие шаги:
- вход в личный кабинет на портале «Госуслуги»;
- открытие соответствующей формы на сайте;
- нажатие кнопки «Начать» и выбор раздела «Загранпаспорт»;
- определение типа паспорта (нового или старого образца);
- указание, для кого оформляется документ: для себя, ребенка или лица, не способного к самостоятельным действиям;
- ввод контактных данных: электронной почты и номера телефона;
- выбор региона и конкретного отделения МВД, а также даты и времени приема;
- подтверждение записи на прием с помощью кнопки «Записаться на прием».
Второй способ позволяет подать все необходимые документы онлайн через «Госуслуги». Заявитель может заполнить форму заявления, загрузить фотографию и оплатить государственную пошлину прямо через портал. После проверки анкеты заявителя пригласят в отделение МВД для сверки оригиналов документов, фотографирования и при необходимости снятия отпечатков пальцев.
Как оформить загранпаспорт в МФЦ
Подача заявления на получение паспорта может быть осуществлена через многофункциональный центр (МФЦ), что позволяет избежать необходимости посещения органов МВД. Процесс подачи документов варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве для визита необходимо предварительно записаться через портал mos.ru. Существует возможность обратиться к специалисту без предварительной записи, однако в этом случае может возникнуть проблема отсутствия свободных временных слотов, что приведет к потере времени.
Для тех, кто желает оформить биометрический заграничный паспорт, важно до записи в МФЦ удостовериться, что выбранный центр оснащен криптокабинами для сдачи биометрии. Список МФЦ, оборудованных необходимым оборудованием, можно найти на соответствующих ресурсах.
Как правильно подать заявление на загранпаспорт через МФЦ:
- прийти в назначенное время в МФЦ с полным комплектом документов и фотографиями размером 3,5 на 4,5 сантиметра;
- оплатить государственную пошлину за выдачу документа;
- заполнить заявление в двух экземплярах, что можно сделать как непосредственно в МФЦ от руки, так и дома на компьютере, предварительно распечатав бланк с сайта МВД.
Загранпаспорт можно получить в том же отделении МФЦ, где происходила подача документов. О готовности паспорта заявителю будет сообщено посредством СМС-уведомления.
Как оформить загранпаспорт ребенку
Документы для детей младше 14 лет
Для получения документов для детей в возрасте до 14 лет необходимо предоставить паспорт родителя или законного представителя России, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если таковые имеются (например, свидетельство об усыновлении или о назначении опекуна). Также нужны две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра для оформления паспорта старого образца, существующий заграничный паспорт ребенка, если он уже был ранее выдан, и сведения о любых изменениях в личных данных ребенка, включая изменение имени, фамилии или отчества.
Документы для детей старше 14 лет
Для подачи документов на получение заграничного паспорта детьми в возрасте старше 14 лет необходимо предоставить паспорт Российской Федерации ребенка, паспорт РФ одного из родителей или иного лица, выполняющего функции законного представителя, и свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий полномочия законного представителя, если таковые имеются. Также для оформления докмента нужны три фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, соответствующие требованиям для оформления паспорта старого образца, анее выданный заграничный паспорт ребенка, в случае его наличия, и документы, подтверждающие изменение личных данных (имени, фамилии или отчества), если такие изменения были произведены.
Оформление через «Госуслуги»
При оформлении документов через «Госуслуги» для несовершеннолетних существует два основных метода, аналогичных процедуре для взрослых. Первый метод заключается в возможности зарегистрироваться на портале для посещения отделения МВД. Процесс записи практически идентичен общепринятому. Уведомление о подтверждении записи будет отправлено на электронную почту родителя. В установленный день необходимо посетить отделение вместе с ребенком и всеми необходимыми документами для заполнения анкеты на получение заграничного паспорта. Второй метод предусматривает подачу анкеты через портал «Госуслуги», что также применяется при оформлении паспорта для взрослых.
Оформление в МФЦ
При посещении МФЦ для оформления паспорта старого образца необходимо прийти с ребенком и иметь оригиналы его документов, а также предоставить фотографии несовершеннолетнего. В случае оформления биометрического паспорта, содержащего чип, следует заранее удостовериться в наличии криптокабины в выбранном МФЦ. Получение готового документа производится в том же отделении, где были поданы документы. Детям до 12 лет личное присутствие для получения паспорта не требуется.
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