В МВД разъяснили, сколько загранпаспортов могут иметь россияне

Россияне имеют право владеть не более чем двумя заграничными паспортами одновременно, причем один из них должен быть биометрическим. Об этом свидетельствуют материалы главного управления по вопросам миграции МВД.
«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — передает ТАСС текст материала. В документах нового образца используется чип для хранения отпечатков указательных пальцев и цифровой фотографии, которые предоставляются при оформлении с возраста двенадцати лет.
Загранпаспорта с электронным носителем информации выдаются в России с 2005 года. Для получения такого документа необходимо уплатить государственную пошлину, стоимость которой одинакова для всех регионов страны. Однако существует категория граждан, которые могут оформить паспорт бесплатно.
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