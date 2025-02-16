В МВД разъяснили, сколько загранпаспортов могут иметь россияне

МВД: россияне могут иметь сразу два заграничных паспорта
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Россияне могут иметь два загранпаспорта, если один из них биометрический
Россияне могут иметь два загранпаспорта, если один из них биометрический Фото:

Россияне имеют право владеть не более чем двумя заграничными паспортами одновременно, причем один из них должен быть биометрическим. Об этом свидетельствуют материалы главного управления по вопросам миграции МВД.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — передает ТАСС текст материала. В документах нового образца используется чип для хранения отпечатков указательных пальцев и цифровой фотографии, которые предоставляются при оформлении с возраста двенадцати лет.

Загранпаспорта с электронным носителем информации выдаются в России с 2005 года. Для получения такого документа необходимо уплатить государственную пошлину, стоимость которой одинакова для всех регионов страны. Однако существует категория граждан, которые могут оформить паспорт бесплатно.

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Россияне имеют право владеть не более чем двумя заграничными паспортами одновременно, причем один из них должен быть биометрическим. Об этом свидетельствуют материалы главного управления по вопросам миграции МВД. «Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — передает ТАСС текст материала. В документах нового образца используется чип для хранения отпечатков указательных пальцев и цифровой фотографии, которые предоставляются при оформлении с возраста двенадцати лет. Загранпаспорта с электронным носителем информации выдаются в России с 2005 года. Для получения такого документа необходимо уплатить государственную пошлину, стоимость которой одинакова для всех регионов страны. Однако существует категория граждан, которые могут оформить паспорт бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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