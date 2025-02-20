112: В Нижегородской области рухнул легкомоторный самолет

В Нижегородской области, в районе села Новоликеево, рухнул легкомоторный самолет. О ЧП сообщает telegram-канал «112».
«Крушение произошло в районе села Новоликеево Кстовского округа», — сообщает автор поста со ссылкой на источники. На борту легкомоторного самолета находились два человека. Они живы, но серьезно пострадали. Сам самолет после падения загорелся.
После ЧП пилот воздушного судна сам вышел на связь и вызвал экстренные службы. Причины крушения пока не известны.
Обновлено в 12:05 по мск: в результате жесткой посадки погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.