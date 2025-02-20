Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) появился в промо-видео своего альбома Some Sexy Songs 4 U в одежде от екатеринбургского дизайнера Анастасии Селивановой. Клип опубликован на видеохостинге YouTube.
Музыкант засветился в черной гоночной куртке, сшитой из винтажной мотоциклетной формы, и в брюках с футуристичным дизайном. Подобный наряд оценивается примерно в 200 тысяч рублей по нынешнему курсу доллара.
Свой именной бренд — Ana Selivanova — Селиванова начала развивать в социальных сетях два с половиной года назад. До этого девушка училась в Лондонском колледже моды и стажировалась в шотландском бренде Pringle of Scotland и парижском — Lemaire.
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