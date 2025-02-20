Рэпер Drake засветился в одежде дизайнера из Екатеринбурга. Фото

20 февраля 2025 в 15:27 Размер текста - 17 +

Промо рэпера в образе от уральского дизайнера вышел 14 февраля Фото: Jennifer Devereaux / Rmv/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) появился в промо-видео своего альбома Some Sexy Songs 4 U в одежде от екатеринбургского дизайнера Анастасии Селивановой. Клип опубликован на видеохостинге YouTube. Музыкант засветился в черной гоночной куртке, сшитой из винтажной мотоциклетной формы, и в брюках с футуристичным дизайном. Подобный наряд оценивается примерно в 200 тысяч рублей по нынешнему курсу доллара. Свой именной бренд — Ana Selivanova — Селиванова начала развивать в социальных сетях два с половиной года назад. До этого девушка училась в Лондонском колледже моды и стажировалась в шотландском бренде Pringle of Scotland и парижском — Lemaire. Фото: канал Drake на видеохостинге YouTube Скрин: сайт бренда Ana Selivanova Скрин: сайт бренда Ana Selivanova Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) появился в промо-видео своего альбома Some Sexy Songs 4 U в одежде от екатеринбургского дизайнера Анастасии Селивановой. Клип опубликован на видеохостинге YouTube. Музыкант засветился в черной гоночной куртке, сшитой из винтажной мотоциклетной формы, и в брюках с футуристичным дизайном. Подобный наряд оценивается примерно в 200 тысяч рублей по нынешнему курсу доллара. Свой именной бренд — Ana Selivanova — Селиванова начала развивать в социальных сетях два с половиной года назад. До этого девушка училась в Лондонском колледже моды и стажировалась в шотландском бренде Pringle of Scotland и парижском — Lemaire.