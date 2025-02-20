Рэпер Drake засветился в одежде дизайнера из Екатеринбурга. Фото

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Промо рэпера в образе от уральского дизайнера вышел 14 февраля Фото:

Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) появился в промо-видео своего альбома Some Sexy Songs 4 U в одежде от екатеринбургского дизайнера Анастасии Селивановой. Клип опубликован на видеохостинге YouTube.

Музыкант засветился в черной гоночной куртке, сшитой из винтажной мотоциклетной формы, и в брюках с футуристичным дизайном. Подобный наряд оценивается примерно в 200 тысяч рублей по нынешнему курсу доллара.

Свой именной бренд — Ana Selivanova — Селиванова начала развивать в социальных сетях два с половиной года назад. До этого девушка училась в Лондонском колледже моды и стажировалась в шотландском бренде Pringle of Scotland и парижском — Lemaire.

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Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) появился в промо-видео своего альбома Some Sexy Songs 4 U в одежде от екатеринбургского дизайнера Анастасии Селивановой. Клип опубликован на видеохостинге YouTube. Музыкант засветился в черной гоночной куртке, сшитой из винтажной мотоциклетной формы, и в брюках с футуристичным дизайном. Подобный наряд оценивается примерно в 200 тысяч рублей по нынешнему курсу доллара. Свой именной бренд — Ana Selivanova — Селиванова начала развивать в социальных сетях два с половиной года назад. До этого девушка училась в Лондонском колледже моды и стажировалась в шотландском бренде Pringle of Scotland и парижском — Lemaire.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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