В Минпромторге заявили, что РФ не ждет с распростертыми объятиями иностранные автобренды

Алиханов: Россия не ждет возвращения иностранных автобрендов
© Служба новостей «URA.RU»
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В России не ждут возвращение иностранных автобрендов
В России не ждут возвращение иностранных автобрендов Фото:

Россия не намерена с распростертыми объятиями встречать иностранные автомобильные бренды, которые ранее покинули страну. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — сказал Алиханов в ответ на вопрос журналиста РИА Новости о возможности возвращения зарубежных автопроизводителей на российский рынок.

В контексте этих событий, в Минпромторге также уточнили, что не считают актуальной задачу поощрения или стимулирования возвращения иностранных брендов. Эта информация появилась после сообщений в telegram-каналах о планах некоторых иностранных автомобильных марок вернуться на российский рынок.

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Россия не намерена с распростертыми объятиями встречать иностранные автомобильные бренды, которые ранее покинули страну. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — сказал Алиханов в ответ на вопрос журналиста РИА Новости о возможности возвращения зарубежных автопроизводителей на российский рынок. В контексте этих событий, в Минпромторге также уточнили, что не считают актуальной задачу поощрения или стимулирования возвращения иностранных брендов. Эта информация появилась после сообщений в telegram-каналах о планах некоторых иностранных автомобильных марок вернуться на российский рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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