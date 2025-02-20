В Минпромторге заявили, что РФ не ждет с распростертыми объятиями иностранные автобренды

Россия не намерена с распростертыми объятиями встречать иностранные автомобильные бренды, которые ранее покинули страну. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — сказал Алиханов в ответ на вопрос журналиста РИА Новости о возможности возвращения зарубежных автопроизводителей на российский рынок.
В контексте этих событий, в Минпромторге также уточнили, что не считают актуальной задачу поощрения или стимулирования возвращения иностранных брендов. Эта информация появилась после сообщений в telegram-каналах о планах некоторых иностранных автомобильных марок вернуться на российский рынок.
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