Миндор: Перевозчик челябинского маршрута срывает более половины рейсов

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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, пазик, дорожное движение, маршрутка, паз, 85маршрут
Перевозчик не выполняет свыше половины рейсов (архивное фото) Фото:

В Челябинске перевозчик маршрута №85 «Мамина-Новосинеглазово» не исполняет более половины рейсов, при этом намеренно срывая переход на другую линию. О штрафных санкциях сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора.

«Исполнение транспортной работы в январе 2025 года составило 46,4%. Кроме того, перевозчик осознано идет на нарушение схемы движения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного миндора отметили, что маршрут ходит по регулируемому тарифу и обслуживается ООО «Автолайн» (директор Исаев А.В.). Согласно условиям госконтракта, перевозчик обязан выпускать на линию 23 автобуса малого класса (вместимостью не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов малого класса по выходным дням. В январе каждый день фиксировались факты неполного выпуска автобусов на маршрут, нарушения расписания и трассы движения, выполнения неполных рейсов и другие нарушения.

«В качестве мер воздействия за ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику будут выставлены штрафы. Кроме того, по итогам каждого отчетного месяца транспортное предприятие лишается платы за невыполненные рейсы», — добавили в пресс-службе областного миндора.

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В Челябинске перевозчик маршрута №85 «Мамина-Новосинеглазово» не исполняет более половины рейсов, при этом намеренно срывая переход на другую линию. О штрафных санкциях сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Исполнение транспортной работы в январе 2025 года составило 46,4%. Кроме того, перевозчик осознано идет на нарушение схемы движения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора отметили, что маршрут ходит по регулируемому тарифу и обслуживается ООО «Автолайн» (директор Исаев А.В.). Согласно условиям госконтракта, перевозчик обязан выпускать на линию 23 автобуса малого класса (вместимостью не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов малого класса по выходным дням. В январе каждый день фиксировались факты неполного выпуска автобусов на маршрут, нарушения расписания и трассы движения, выполнения неполных рейсов и другие нарушения. «В качестве мер воздействия за ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику будут выставлены штрафы. Кроме того, по итогам каждого отчетного месяца транспортное предприятие лишается платы за невыполненные рейсы», — добавили в пресс-службе областного миндора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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