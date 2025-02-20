Миндор: Перевозчик челябинского маршрута срывает более половины рейсов

20 февраля 2025 в 17:51 Размер текста - 17 +

Перевозчик не выполняет свыше половины рейсов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перевозчик маршрута №85 «Мамина-Новосинеглазово» не исполняет более половины рейсов, при этом намеренно срывая переход на другую линию. О штрафных санкциях сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Исполнение транспортной работы в январе 2025 года составило 46,4%. Кроме того, перевозчик осознано идет на нарушение схемы движения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора отметили, что маршрут ходит по регулируемому тарифу и обслуживается ООО «Автолайн» (директор Исаев А.В.). Согласно условиям госконтракта, перевозчик обязан выпускать на линию 23 автобуса малого класса (вместимостью не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов малого класса по выходным дням. В январе каждый день фиксировались факты неполного выпуска автобусов на маршрут, нарушения расписания и трассы движения, выполнения неполных рейсов и другие нарушения. «В качестве мер воздействия за ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику будут выставлены штрафы. Кроме того, по итогам каждого отчетного месяца транспортное предприятие лишается платы за невыполненные рейсы», — добавили в пресс-службе областного миндора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске перевозчик маршрута №85 «Мамина-Новосинеглазово» не исполняет более половины рейсов, при этом намеренно срывая переход на другую линию. О штрафных санкциях сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора. «Исполнение транспортной работы в январе 2025 года составило 46,4%. Кроме того, перевозчик осознано идет на нарушение схемы движения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного миндора отметили, что маршрут ходит по регулируемому тарифу и обслуживается ООО «Автолайн» (директор Исаев А.В.). Согласно условиям госконтракта, перевозчик обязан выпускать на линию 23 автобуса малого класса (вместимостью не менее 35 пассажиров) по будням и 11 автобусов малого класса по выходным дням. В январе каждый день фиксировались факты неполного выпуска автобусов на маршрут, нарушения расписания и трассы движения, выполнения неполных рейсов и другие нарушения. «В качестве мер воздействия за ненадлежащее исполнение условий контракта перевозчику будут выставлены штрафы. Кроме того, по итогам каждого отчетного месяца транспортное предприятие лишается платы за невыполненные рейсы», — добавили в пресс-службе областного миндора.