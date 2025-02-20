Mash: на Кубани слышны взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители города в Краснодарском крае сообщают о взрывах в небе
Жители города в Краснодарском крае сообщают о взрывах в небе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над городом Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) слышны взрывы. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев.

«Местные слышали в небе три взрыва», — написали в telegram-канале Mash со ссылкой на сообщения жителей. Они отметили, что в городе, вероятно, работают ПВО.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над городом Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) слышны взрывы. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев. «Местные слышали в небе три взрыва», — написали в telegram-канале Mash со ссылкой на сообщения жителей. Они отметили, что в городе, вероятно, работают ПВО. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...