Mash: на Кубани слышны взрывы

Жители города в Краснодарском крае сообщают о взрывах в небе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над городом Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) слышны взрывы. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на очевидцев.
«Местные слышали в небе три взрыва», — написали в telegram-канале Mash со ссылкой на сообщения жителей. Они отметили, что в городе, вероятно, работают ПВО.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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