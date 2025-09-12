В России началось перепроизводство яиц

К концу лета 2025 года в России зафиксировано значительное перепроизводство яиц. Объем выпуска уже превышает 120% от внутреннего потребления. Об этом сообщает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.
«К концу лета 2025 года выпуск яиц в России уже достигает более 120% от внутреннего потребления», — рассказал Краснов «Коммерсанту». Согласно статистике Росстата, за период с января по июль сельскохозяйственные организации России увеличили производство яиц на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за семь месяцев было произведено 23,18 млрд штук яиц. Рост производства сопровождается увеличением поголовья птицы: по состоянию на конец лета 2025 года оно составило 483,8 млн голов, что на 0,9% больше, чем в конце 2024 года. Если сравнивать с концом 2020 года, увеличение поголовья достигло 11,9%.
По данным Минсельхоза на 3 сентября, средняя стоимость десятка яиц первой категории у производителей составила 53,3 рубля — это на 26,5% меньше, чем год назад. Яйца второй категории подешевели еще сильнее — на 31,9%, до 40 рублей за десяток. Аналитики «Рексофт Консалтинг» отмечают, что с начала 2025 года цены на яйца снизились примерно на 20%. Снижение цен на продукцию негативно сказалось на рентабельности производителей яиц. По словам партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, текущая рентабельность производителей яиц составляет 11,01%. Для сравнения: два года назад этот показатель достигал 53,6%.
