На лысьвенском производстве московского завода умер сотрудник

В Лысьве (Пермский край) на производстве столичного завода «Электротяжмаш-Привод» от сердечного приступа скончался контролер пропускного пункта. Расследованием несчастного случая будет заниматься специальная комиссия, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе.
«В результате остановки сердца на посту здания малой энергетики умер контролер пропускного пункта 1955 года рождения. В настоящее время формируется комиссия по расследованию инцидента в целях установления обстоятельств и причин смерти работника», — написано в telegram-канале ведомства.
Скоро будут проверены документы, связанные с трудовой деятельностью и режимом отдыха погибшего. Комиссия затребует результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — прокомментировал ситуацию замглавы Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
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