На лысьвенском производстве московского завода умер сотрудник

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Истинную причину смерти работника еще предстоит установить (архивное фото)
Истинную причину смерти работника еще предстоит установить (архивное фото) Фото:

В Лысьве (Пермский край) на производстве столичного завода «Электротяжмаш-Привод» от сердечного приступа скончался контролер пропускного пункта. Расследованием несчастного случая будет заниматься специальная комиссия, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе.

«В результате остановки сердца на посту здания малой энергетики умер контролер пропускного пункта 1955 года рождения. В настоящее время формируется комиссия по расследованию инцидента в целях установления обстоятельств и причин смерти работника», — написано в telegram-канале ведомства.

Скоро будут проверены документы, связанные с трудовой деятельностью и режимом отдыха погибшего. Комиссия затребует результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — прокомментировал ситуацию замглавы Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Ранее URA.RU писало о рабочем стройки, который сорвался с пятого этажа и погиб. Несчастный случай произошел в Перми на площадке возведения клубного дома «Строганов».

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В Лысьве (Пермский край) на производстве столичного завода «Электротяжмаш-Привод» от сердечного приступа скончался контролер пропускного пункта. Расследованием несчастного случая будет заниматься специальная комиссия, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе. «В результате остановки сердца на посту здания малой энергетики умер контролер пропускного пункта 1955 года рождения. В настоящее время формируется комиссия по расследованию инцидента в целях установления обстоятельств и причин смерти работника», — написано в telegram-канале ведомства. Скоро будут проверены документы, связанные с трудовой деятельностью и режимом отдыха погибшего. Комиссия затребует результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — прокомментировал ситуацию замглавы Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев. Ранее URA.RU писало о рабочем стройки, который сорвался с пятого этажа и погиб. Несчастный случай произошел в Перми на площадке возведения клубного дома «Строганов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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