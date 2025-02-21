Politico: лидеры некоторых стран приедут на Украину в годовщину СВО

Лидеры некоторых стран планируют посетить Украину в годовщину начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Politico.
«Лидеры из Латвии, Литвы, Мальты и Канады присоединятся либо лично, либо в онлайн-формате», — сообщает Politico. Среди подтвердивших свое присутствие — премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По данным издания, председатель Европарламента Роберта Метсола также планирует участвовать в мероприятиях. В то же время Хорватия, Дания, Норвегия и другие европейские государства, не подтвердили свое участие в данном событии. А Чехия заявила, что не будет посылать своего представителя.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский позвал западных лидеров в Киев на годовщину СВО. Он предложил провести встречу очно или присоединиться к нему онлайн.
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