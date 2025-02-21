Следствие не против отправки бывшего вице-мэра Челябинска Репринцева на фронт

Следственный комитет не против отправки на фронт бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщила адвокат экс-чиновника, Наталья Казакова.
«Принципиальная позиция следственного органа: они не против (отправки Репринцева на фронт — прим. URA.RU). Сейчас готовится пакет документов», — сообщила URA.RU Казакова.
По ее словам, пакет документов очень объемный. Так что назвать сроки, когда Репринцев отправится на фронт, сложно.
О своем желании уйти на СВО Репринцев заявил в ноябре 2024 года. Оно было озвучено в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление срока в СИЗО. Но даже это не помогло: экс-чиновника оставили под стражей, где он находится до сих пор.
Репринцева задержали в июле 2024 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, он получил не менее 10 млн рублей за помощь в решении вопроса подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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