Песков: слова Маска о презрении украинцев к Зеленскому подчеркивают его эмоции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия готова достигать урегулирования конфликта путем переговоров, заявил Песков
Россия готова достигать урегулирования конфликта путем переговоров, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Высказывание американского бизнесмена Илона Маска о презрении украинцев к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорит о том, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям властей Украины и открыто выражают свои эмоции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься наладкой мира. Поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое выражение в эмоциональных высказываниях», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Он добавил, что позиция России известна, понятна и последовательна. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования ситуации вокруг Украины посредством мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря, Россия имеет свои цели, связанные с национальной безопасностью и интересами, и готова достигать их через диалог. Он также выразил мнение, что дальнейшее спонсирование конфликта является неверным шагом, особенно учитывая, что эффективность этого спонсорства уже признана низкой и способствует созданию крайне негативной коррупционной атмосферы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высказывание американского бизнесмена Илона Маска о презрении украинцев к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорит о том, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям властей Украины и открыто выражают свои эмоции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься наладкой мира. Поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое выражение в эмоциональных высказываниях», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Он добавил, что позиция России известна, понятна и последовательна. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования ситуации вокруг Украины посредством мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря, Россия имеет свои цели, связанные с национальной безопасностью и интересами, и готова достигать их через диалог. Он также выразил мнение, что дальнейшее спонсирование конфликта является неверным шагом, особенно учитывая, что эффективность этого спонсорства уже признана низкой и способствует созданию крайне негативной коррупционной атмосферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...