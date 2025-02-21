Высказывание американского бизнесмена Илона Маска о презрении украинцев к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорит о том, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям властей Украины и открыто выражают свои эмоции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься наладкой мира. Поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое выражение в эмоциональных высказываниях», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он добавил, что позиция России известна, понятна и последовательна. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования ситуации вокруг Украины посредством мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря, Россия имеет свои цели, связанные с национальной безопасностью и интересами, и готова достигать их через диалог. Он также выразил мнение, что дальнейшее спонсирование конфликта является неверным шагом, особенно учитывая, что эффективность этого спонсорства уже признана низкой и способствует созданию крайне негативной коррупционной атмосферы.
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