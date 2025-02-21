Лавров раскрыл, обсуждает ли Россия вопрос об отмене санкций

Лавров: РФ не затрагивает тему отмены санкций в рамках переговоров по Украине
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Лавров назвал введение санкций грубейшим нарушением принципов мировой экономики
Лавров назвал введение санкций грубейшим нарушением принципов мировой экономики Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не поднимает вопрос об отмене антироссийских санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, введение санкций является нарушением основных принципов мировой экономики, которые Запад сам же и закладывал.

«Знаете, мы не затрагиваем эту тему, мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику честная конкуренция», — сообщил Лавров на саммите G20. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил необходимость осторожного подхода к взаимодействию с западными компаниями, чтобы избежать потенциальных рисков для российской экономики. Он считает важным допускать иностранные компании лишь в те отрасли, которые не создадут угрозы в случае возможных новых санкций или политических решений со стороны Запада.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что даже в случае отмены американских санкций, для полноценного эффекта необходимо аналогичное действие со стороны Европы. При этом он заявил, что страны пока не обсуждали этот вопрос, передает RT.

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Россия не поднимает вопрос об отмене антироссийских санкций в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, введение санкций является нарушением основных принципов мировой экономики, которые Запад сам же и закладывал. «Знаете, мы не затрагиваем эту тему, мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику честная конкуренция», — сообщил Лавров на саммите G20. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил необходимость осторожного подхода к взаимодействию с западными компаниями, чтобы избежать потенциальных рисков для российской экономики. Он считает важным допускать иностранные компании лишь в те отрасли, которые не создадут угрозы в случае возможных новых санкций или политических решений со стороны Запада. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что даже в случае отмены американских санкций, для полноценного эффекта необходимо аналогичное действие со стороны Европы. При этом он заявил, что страны пока не обсуждали этот вопрос, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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