Умер актер из «Склифосовского» Олег Юдин

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Скончался Олег Юдин
Скончался Олег Юдин Фото:

Ушел из жизни актер Олег Юдин. Об этом рассказали в окружении артиста.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич», — передает слова близких издание Starhit. Юдин снялся в известных проектах, таких как «Перелетные птицы», «Челночницы» и «Склифосовский», где его эпизодические роли были яркими и запоминающимися.

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Ушел из жизни актер Олег Юдин. Об этом рассказали в окружении артиста. «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич», — передает слова близких издание Starhit. Юдин снялся в известных проектах, таких как «Перелетные птицы», «Челночницы» и «Склифосовский», где его эпизодические роли были яркими и запоминающимися.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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