Умер актер из «Склифосовского» Олег Юдин

Скончался Олег Юдин
Ушел из жизни актер Олег Юдин. Об этом рассказали в окружении артиста.
«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 из жизни ушел Юдин Олег Игоревич», — передает слова близких издание Starhit. Юдин снялся в известных проектах, таких как «Перелетные птицы», «Челночницы» и «Склифосовский», где его эпизодические роли были яркими и запоминающимися.
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