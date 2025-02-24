Челябинские ученые создали новый метод поиска газа с помощью света

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) вместе с коллегами из Сингапура научились искать даже малые концентрации газа с помощью света. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, измерения ведутся в медицине, экологии и на производстве.
«Чувствительность традиционных методов иногда снижается из-за тепловых, оптических и механических помех. Перечисленные трудности можно преодолеть, используя возможности квантовой и нелинейной оптики. Авторы исследования модернизировали метод нелинейной интерферометрии», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.
Старший научный сотрудник лаборатории «Квантовая инженерия света» вуза Анна Патерова с учеными из Сингапура опубликовала статью в журнале Advanced Quantum Technologies. Вместо того чтобы напрямую фиксировать инфракрасные лучи, ученые использовали метод нелинейной интерферометрии. Этот подход позволяет исследовать инфракрасные свойства материалов, просто анализируя видимый свет.
Традиционные методы анализа газов включают использование ИК-детекторов для регистрации инфракрасного излучения и оценки концентрации газа. Эта техника недешева, поэтому предложенный способ выиграл не только по эффективности, но и в экономическом смысле.
В ходе модернизации метода авторы работы применили оптоволокно длиной 53 сантиметра с полой сердцевиной. С помощью эксперимента выявляли наличие метана. Ученые добились чувствительности обнаружения концентрации 0,02% на метр. В процессе дальнейших экспериментов показатель намерены улучшить.
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