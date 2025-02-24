Челябинцы увлеклись покупкой китайских машин трех известных марок

Жители Челябинской области в январе на 70% увеличили посещаемость сайтов производителей китайских марок машин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», наибольшее внимание вызвали марки Chery, Exeed и Haval.
«В январе жители области почти на 70% увеличили трафик на официальные сайты производителей из Китая. Модели и предложения трех брендов в 2025 году жители региона чаще всего изучают в интернете», —пояснили URA.RU в офисе «МегаФона».
Челябинцы также показали повышенный спрос на электрические и гибридные модели, увеличив трафик на соответствующие сайты в три раза по сравнению с 2024 годом. Активнее всего с начала года пользователи интересовались гибридами Wey.
Значительное количество посещений пришлось и на сайты российских автопроизводителей. Рост за год составил 22%. Модельный ряд Lada вызвал 90% переходов на ресурсы российских марок.
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