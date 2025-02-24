Челябинцы увлеклись покупкой китайских машин трех известных марок

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Модели Chery вошли в тройку самых востребованных у челябинцев
Модели Chery вошли в тройку самых востребованных у челябинцев Фото:

Жители Челябинской области в январе на 70% увеличили посещаемость сайтов производителей китайских марок машин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», наибольшее внимание вызвали марки Chery, Exeed и Haval.

«В январе жители области почти на 70% увеличили трафик на официальные сайты производителей из Китая. Модели и предложения трех брендов в 2025 году жители региона чаще всего изучают в интернете», —пояснили URA.RU в офисе «МегаФона».

Челябинцы также показали повышенный спрос на электрические и гибридные модели, увеличив трафик на соответствующие сайты в три раза по сравнению с 2024 годом. Активнее всего с начала года пользователи интересовались гибридами Wey.

Значительное количество посещений пришлось и на сайты российских автопроизводителей. Рост за год составил 22%. Модельный ряд Lada вызвал 90% переходов на ресурсы российских марок.

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Жители Челябинской области в январе на 70% увеличили посещаемость сайтов производителей китайских марок машин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «МегаФон», наибольшее внимание вызвали марки Chery, Exeed и Haval. «В январе жители области почти на 70% увеличили трафик на официальные сайты производителей из Китая. Модели и предложения трех брендов в 2025 году жители региона чаще всего изучают в интернете», —пояснили URA.RU в офисе «МегаФона». Челябинцы также показали повышенный спрос на электрические и гибридные модели, увеличив трафик на соответствующие сайты в три раза по сравнению с 2024 годом. Активнее всего с начала года пользователи интересовались гибридами Wey. Значительное количество посещений пришлось и на сайты российских автопроизводителей. Рост за год составил 22%. Модельный ряд Lada вызвал 90% переходов на ресурсы российских марок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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