24 февраля 2025

Подрядчиков в Перми наказали за плохую уборку улиц

Подрядчиков в Перми оштрафовали на 6,6 миллиона рублей за нечищенные дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пожаловались на плохую уборку улиц от снега почти восемь тысяч раз
Пермяки пожаловались на плохую уборку улиц от снега почти восемь тысяч раз Фото:

Подрядчиков, которые занимаются уборкой улиц Перми от снега, оштрафовали на 6,6 млн рублей. Об этом на пленарном заседании пермской гордумы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.

Мелюхин поинтересовался, какие штрафные санкции применили к подрядчикам по итогам января. «За период обильных снегопадов подрядным организациям было предъявлено 6,6 млн штрафных санкций», — ответил Галиханов.

Чиновник сообщил, что с 15 по 22 января выявлено 91 нарушение в содержании территории Перми. На портал «Управляем вместе» с начала зимы поступило 7894 обращения. Нарушения полностью устранили. Ежедневно задействовали в среднем 215 единиц техники и 140 дорожных рабочих.

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Подрядчиков, которые занимаются уборкой улиц Перми от снега, оштрафовали на 6,6 млн рублей. Об этом на пленарном заседании пермской гордумы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина. Мелюхин поинтересовался, какие штрафные санкции применили к подрядчикам по итогам января. «За период обильных снегопадов подрядным организациям было предъявлено 6,6 млн штрафных санкций», — ответил Галиханов. Чиновник сообщил, что с 15 по 22 января выявлено 91 нарушение в содержании территории Перми. На портал «Управляем вместе» с начала зимы поступило 7894 обращения. Нарушения полностью устранили. Ежедневно задействовали в среднем 215 единиц техники и 140 дорожных рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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