Свердловский минздрав выступает за уроки полового воспитания в школах

Чтобы снизить возраст деторождения, в школах следует ввести уроки полового воспитания, заявила главный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина. Уроки помогут девушкам понять риски позднего материнства и научат основам репродуктивного поведения, убеждена она.
«Первое — очень важно информировать женщин о том, что такое факторы риска, почему после 35 лет шансы на деторождение будут снижаться. Второе — нужно обучить правильному репродуктивному поведению наших пациентов. Мы просто говорим о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании, отношении к себе», — сказала Квашнина в эфире ОТВ.
Также специалист отметила, что важно комплексно подходить к обучению — стоит разговаривать о половом воспитании и в семье, и в школе. Квашнина сама проводила урок для класса, где учится ее сын, говорила о зачатии и технологии ЭКО. По ее словам, она смогла подобрать такие слова, что дети, которым всего 12 лет, слушали с интересом и задавали вопросы.
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