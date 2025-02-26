В России резко подскочила «инфляция для бедных»

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В России цены на продукты первой необходимости превысили уровень инфляции
В России цены на продукты первой необходимости превысили уровень инфляции Фото:

В России значительно увеличилась «инфляция для бедных». Об этом свидетельствую данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Этот индекс отражает изменение цен на продукты питания, медикаменты, моющие средства и услуги ЖКХ, которые входят в минимальный потребительский набор для малообеспеченных слоев населения.

«Как следует из графика ЦМАКП, при общих темпах роста цен около 10% в годовом выражении „инфляция для бедных“ в декабре 2024 года составляла примерно 16%», — указывают аналитики центра. Их слова передает «Коммерсант». То есть, к концу прошлого года цены на продукты, составляющие основу потребления бедного населения, выросли значительно быстрее общего уровня инфляции.

В связи с таким ростом инфляции также уменьшился и реальный размер пенсий. В ответ на это власти приняли меры по ускоренной индексации выплат. С начала 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, а с апреля предполагается индексация социальных пенсий на 14,75%.

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В России значительно увеличилась «инфляция для бедных». Об этом свидетельствую данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Этот индекс отражает изменение цен на продукты питания, медикаменты, моющие средства и услуги ЖКХ, которые входят в минимальный потребительский набор для малообеспеченных слоев населения. «Как следует из графика ЦМАКП, при общих темпах роста цен около 10% в годовом выражении „инфляция для бедных“ в декабре 2024 года составляла примерно 16%», — указывают аналитики центра. Их слова передает «Коммерсант». То есть, к концу прошлого года цены на продукты, составляющие основу потребления бедного населения, выросли значительно быстрее общего уровня инфляции. В связи с таким ростом инфляции также уменьшился и реальный размер пенсий. В ответ на это власти приняли меры по ускоренной индексации выплат. С начала 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, а с апреля предполагается индексация социальных пенсий на 14,75%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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