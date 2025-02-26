Названы перешедшие в собственность Челябинска объекты зоопарка

В собственность Челябинска перейдет лишь часть нежилых сооружений зоопарка. О том, какие объекты передали в муниципальную собственность и как будет работать зоопарк, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Речь шла о передаче нежилых сооружений, которые были в государственной собственности, но в пользовании у зоопарка. В их числе нежилые здания, гараж и ограждение. На работе учреждения это никак не отразится», — уточнили URA.RU в мэрии.
О том, что объекты переходят из государственной собственности в муниципальную, стало известно 25 февраля на заседании челябинской гордумы. Учреждение в центре города содержится на восьми гектарах, где проживаются более 133 видов животных, 85 из них находятся в Красной книге РФ.
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