Названы перешедшие в собственность Челябинска объекты зоопарка

Мэрия Челябинска: в муниципальную собственность перешла часть объектов зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача объектов в муниципальную собственность никак не влияет на работу зоопарка
Передача объектов в муниципальную собственность никак не влияет на работу зоопарка Фото:

В собственность Челябинска перейдет лишь часть нежилых сооружений зоопарка. О том, какие объекты передали в муниципальную собственность и как будет работать зоопарк, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Речь шла о передаче нежилых сооружений, которые были в государственной собственности, но в пользовании у зоопарка. В их числе нежилые здания, гараж и ограждение. На работе учреждения это никак не отразится», — уточнили URA.RU в мэрии.

О том, что объекты переходят из государственной собственности в муниципальную, стало известно 25 февраля на заседании челябинской гордумы. Учреждение в центре города содержится на восьми гектарах, где проживаются более 133 видов животных, 85 из них находятся в Красной книге РФ.

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В собственность Челябинска перейдет лишь часть нежилых сооружений зоопарка. О том, какие объекты передали в муниципальную собственность и как будет работать зоопарк, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Речь шла о передаче нежилых сооружений, которые были в государственной собственности, но в пользовании у зоопарка. В их числе нежилые здания, гараж и ограждение. На работе учреждения это никак не отразится», — уточнили URA.RU в мэрии. О том, что объекты переходят из государственной собственности в муниципальную, стало известно 25 февраля на заседании челябинской гордумы. Учреждение в центре города содержится на восьми гектарах, где проживаются более 133 видов животных, 85 из них находятся в Красной книге РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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