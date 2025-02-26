Челябинский депутат Лантратова стала председателем комитета Госдумы

Яна Лантратова возглавила комитет Госдумы по развитию гражданского общества

26 февраля 2025 в 19:41 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова стала председателем парламентского комитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, избрана председателем комитета по развитию гражданского общества и взаимодействию с религиозными организациями. Такое решение приняли депутаты федерального парламента. Входящая во фракцию «Справедливой России», Лантратова долгое время была ответственным секретарем совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, неоднократно докладывая главе государства о работе совета. Работая в департаменте «развития гражданского общества и защите прав человека» АП, она курировала деятельность СПЧ и Общественной палаты. В 2013 году под руководством Лантратовой было создано Российское добровольческое движение. Его участники ликвидировали последствия наводнения в Хабаровском крае, вывозили в 2014 году — в том числе при личном участии Лантратовой — раненых детей из-под обстрелов на юго-востоке Украины. Сейчас отделения «Союза добровольцев России» работают в 77 регионах страны. Также Лантратова после начала СВО и кардинального изменения гражданского общества продолжает работать с вопросами молодежи, темой образования, детьми, семьями, педагогами и родителями — в том числе в Челябинской области и на Урале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, избрана председателем комитета по развитию гражданского общества и взаимодействию с религиозными организациями. Такое решение приняли депутаты федерального парламента. Входящая во фракцию «Справедливой России», Лантратова долгое время была ответственным секретарем совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, неоднократно докладывая главе государства о работе совета. Работая в департаменте «развития гражданского общества и защите прав человека» АП, она курировала деятельность СПЧ и Общественной палаты. В 2013 году под руководством Лантратовой было создано Российское добровольческое движение. Его участники ликвидировали последствия наводнения в Хабаровском крае, вывозили в 2014 году — в том числе при личном участии Лантратовой — раненых детей из-под обстрелов на юго-востоке Украины. Сейчас отделения «Союза добровольцев России» работают в 77 регионах страны. Также Лантратова после начала СВО и кардинального изменения гражданского общества продолжает работать с вопросами молодежи, темой образования, детьми, семьями, педагогами и родителями — в том числе в Челябинской области и на Урале.